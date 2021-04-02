Сину покійного Кернеса від батька дісталось 30 мільйонів готівкою

Син покійного мера Харкова Кирило Кернес задекларував 30 мільйонів гривень готівкою як подарунок від батька.

Джерело: декларація Кирила Кернеса

Деталі: Окрім того, Кирило Кернес, який також є депутатом Харківської міськради, у 2020 році отримав 75 тисяч гривень заробітної плати у міському БТІ. Загалом, доходи чоловіка за рік склали близько 1,2 млн гривень (без урахування подарунку батька).

Кернес-молодший є власником трьох квартир. Його дружині Яні також належить три квартири. Родина також володіє чотирма машинами.

На банківських рахунках у Кирила розміщено близько 90 тисяч гривень. Водночас готівки у спадкоємця покійного мера зберігається майже 35 мільйонів гривень, 82 тисячі доларів та 22 тисячі євро.

Що передувало: Родина харківського ексмера Геннадія Кернеса – цивільна дружина Оксана Гайсинська та її син Родіон - володіють нерухомістю на 1,3 млрд гривень. Водночас сам Кернес не декларував жодної нерухомості у власності.

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