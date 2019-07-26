У суді розкрили деталі справи екс-шефа поліції Одещини: двоє фігурантів уже втекли

Джерело: прокурори у суді під час обрання запобіжного заходу Дмитру Головіну

Слідство у справі екс-очільника поліції Одещини Дмитра Головіна, підозрюваного у розкраданні речових доказів, вважає, що до злочинної схеми його залучив заступник Костянтин Гейко, який переховується від слідства.

Деталі: Підозрюваними у справі, крім Головіна та Гейка, є також підприємці Олександр Чудаков, який наразі арештований, та Валерій Капітанчук, який також переховується від правоохоронців.

За версією слідства, Генпрокуратура розслідувала справу про контрабанду цигарок, пізніше ці матеріали відправили до поліції Одеси.

Гейко нібито вирішив заволодіти арештованими у справі цигарками. Для цього він залучив Чудакова, який контролює кілька складів і підприємств в Одесі.

Капітанчук керував одним із таких підприємств – ТОВ "Агат 2016", на склад якого перевезли цигарки. Для цього ГУ НП в Одеській області підписало з фірмою договір.

Роль Головіна, за версією слідства, полягала в тому, що він мав наказати підлеглим, які вели справу, перевезти цигарки на склад. Нібито саме для цього його залучив заступник Гейко, бо не міг самостійно впливати на слідчих.

При цьому слідство стверджує, що склади компанії "Агат 2016" не мали ліцензій на зберігання речових доказів і ця діяльність фірмі не оплачувалась.

Крім того, Головін нібито дав слідчим номер телефону власника складів Чудакова. На папері з номером було зазначено, що Чудаков є працівником Служби безпеки України, який супроводжує переміщення цигарок.

У вересні 2018 року цигарки вивезли вже зі складу "Агат 2016". Після цього іх продавали в Україні через інтернет-магазини, а більшу частину вивезли за кордон.

Фірму "Агат 2016", яку використовували у схемі, продали нібито за 1,5 мільйони. Однак за даними слідства, цей продаж був фіктивним, а покупець, Геннадій Прохоров, отримав за неї 100 доларів США.

Прокурори вважають, що схема з розкрадання цигарок завдала збитків на 13 464 280 гривень. Частину цих коштів нібито отримав і Головін.

Капітанчук виїхав за межі України 26 червня. Гейку 25 липня повідомили про вручення підозри, він сказав, що перебував у смт. Затока, однак після приїзду туди детективів, підозрюваного вже не було на місці, він вимкнув телефон, його місцезнаходження невідомо.

Прокурори просять арештувати Головіна з альтернативою застави у 23 мільйони 133 тясячі гривень. Вони вважають, що екс-начальник поліції Одещини може переховуватись, зокрема, на окупованих територіях, де має житло і знайомих.

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