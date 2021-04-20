Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Пентагон про війська РФ на кордоні з Україною: Більше, ніж у 2014 році

Вівторок, 20 квітня 2021, 04:39

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що концентрація військ Росії на українському кордоні навіть більша, аніж у 2014 році.

Джерело: заява Кірбі, яку цитує APF

Пряма мова: "Це найбільше нарощування сил, яке ми бачили з 2014 року, яке призвело до порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Воно точно більше, аніж в 2014 році".

Ми продовжуємо бачити це нарощування. Як і раніше, це дуже серйозно нас турбує".

Деталі: Кірбі відмовився озвучити, скільки російських солдат перебуває на кордоні.  За його словами, росіяни заявляли, що мета концентрації військ – це "тренування", але для США не очевидно, що мета полягає саме в цьому.

Передісторія:

  • 8 квітня речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Росія має більше військ біля українських кордонів, ніж за весь час з 2014 року.
  • За даними начальника головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, до 20 квітня повний склад сил і засобів РФ поблизу кордону України і в Криму збільшиться до 110 тисяч осіб.
  • За словами главт дипломатії ЄС Жозепа Борреля, що на кордоні України та в Криму перебувають понад 150 тисяч російських військових.

Теми: СШАРосіявійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Черкасах у шкільному тирі дев’ятикласника поранили в голову — він у важкому стані

Держдеп США включить 80% країн до списку місць, куди не варто подорожувати

Радники "Норманді" обговорили "кластери" щодо Донбасу

Наступну зустріч радників "нормандської четвірки" запропонували провести на Донбасі

Новини 19 квітня: вечірка Тищенка, перший політ на Марсі

ВідеоБез масок, з конспірацією і салютом: "Схеми" про вечірку нардепа Тищенка

Усі новини...
США
Держдеп США включить 80% країн до списку місць, куди не варто подорожувати
США відновлюють санкції проти 9 держкомпаній Білорусі
США після заяви Лукашенка про замах закликали звільнити всіх політичних в'язнів
Останні новини
04:39
Пентагон про війська РФ на кордоні з Україною: Більше, ніж у 2014 році
03:52
На Кубі оголосили наступника Кастро
03:10
Cуддя Вовк заявив, що ЄСПЛ узяв до розгляду його скаргу щодо НАБУ
02:22
В Черкасах у шкільному тирі дев’ятикласника поранили в голову — він у важкому стані
01:40
Держдеп США включить 80% країн до списку місць, куди не варто подорожувати
00:43
ЄСПЛ продовжив заборону на екстрадицію американця Ленга, який воював на Донбасі
23:51
Повторно захворіти на COVID можна через півтора місяця – ЦГЗ
23:15
Радники "Норманді" обговорили "кластери" щодо Донбасу
22:27
Наступну зустріч радників "нормандської четвірки" запропонували провести на Донбасі
22:04
Новини економіки: новий-старий голова Держаудитслужби, Марченко vs Саакашвілі, транш МВФ
Усі новини...