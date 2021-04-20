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Пентагон про війська РФ на кордоні з Україною: Більше, ніж у 2014 році

Вівторок, 20 квітня 2021, 04:39
Пентагон про війська РФ на кордоні з Україною: Більше, ніж у 2014 році

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що концентрація військ Росії на українському кордоні навіть більша, аніж у 2014 році.

Джерело: заява Кірбі, яку цитує APF

Пряма мова: "Це найбільше нарощування сил, яке ми бачили з 2014 року, яке призвело до порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Воно точно більше, аніж в 2014 році".

Ми продовжуємо бачити це нарощування. Як і раніше, це дуже серйозно нас турбує".

Деталі: Кірбі відмовився озвучити, скільки російських солдат перебуває на кордоні.  За його словами, росіяни заявляли, що мета концентрації військ – це "тренування", але для США не очевидно, що мета полягає саме в цьому.

Передісторія:

  • 8 квітня речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Росія має більше військ біля українських кордонів, ніж за весь час з 2014 року.
  • За даними начальника головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, до 20 квітня повний склад сил і засобів РФ поблизу кордону України і в Криму збільшиться до 110 тисяч осіб.
  • За словами главт дипломатії ЄС Жозепа Борреля, що на кордоні України та в Криму перебувають понад 150 тисяч російських військових.

Теми: СШАРосіявійна
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