Пентагон про війська РФ на кордоні з Україною: Більше, ніж у 2014 році

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що концентрація військ Росії на українському кордоні навіть більша, аніж у 2014 році.

Джерело: заява Кірбі, яку цитує APF

Пряма мова: "Це найбільше нарощування сил, яке ми бачили з 2014 року, яке призвело до порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Воно точно більше, аніж в 2014 році".

Ми продовжуємо бачити це нарощування. Як і раніше, це дуже серйозно нас турбує".

Деталі: Кірбі відмовився озвучити, скільки російських солдат перебуває на кордоні. За його словами, росіяни заявляли, що мета концентрації військ – це "тренування", але для США не очевидно, що мета полягає саме в цьому.

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