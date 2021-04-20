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Пентагон о войсках РФ на границе с Украиной: Больше, чем в 2014 году

Вторник, 20 апреля 2021, 04:39

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что концентрация войск России на украинской границе даже больше, чем в 2014 году.

Источник: заявление Кирби, которое цитирует APF

Прямая речь: "Это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года, которое привело к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины. Оно точно больше, чем в 2014 году".

Мы продолжаем видеть это наращивание. Как и раньше, это очень серьезно нас беспокоит".

Детали: Кирби отказался озвучить, сколько российских солдат находится на границе. По его словам, россияне заявляли, что цель концентрации войск - это "тренировки", но для США не очевидно, что цель заключается именно в этом.

Предыстория:

  • 8 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у России больше всего войск у украинских границ, чем за все время с 2014 года.
  • По данным начальника главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, до 20 апреля полный состав сил и средств РФ вблизи границы Украины и в Крыму увеличиться до 110 тысяч человек.
  • За словами главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, что на границе Украины и в Крыму находится более 150 тысяч российских военных.

Темы: СШАРосcиявойна


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