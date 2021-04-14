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У розвідці назвали три варіанти дій російської армії проти України

Середа, 14 квітня 2021, 16:49

Рівень загрози застосування військової сили з боку Російської Федерації зріс, оскільки РФ має на меті зберегти Україну в сфері свого геополітичного впливу і отримати інші переваги.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України полковника Кирила Буданова з засідання парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки в середу.

Пряма мова Буданова: "В цілому, аналіз середовища безпеки навколо України свідчить про наростання рівня загрози застосування військової сили з боку РФ. Мета - зберегти Україну в сфері свого геополітичного впливу, змусити її відмовитися від євроатлантичних прагнень і вирішити питання окупованих територій на умовах Москви".

Деталі: За оцінками ГУР Міноборони України, Росія може реалізувати три варіанти дій проти України.

По-перше, це може бути демонстрація сили біля держкордону України і в окупованому Криму шляхом проведення заходів військового характеру.

По-друге, може мати місце військова операція збройних сил РФ з метою вирішення проблеми водопостачання Криму із захопленням частини території південних областей України.

Третім варіантом, за даними українських розвідників, є провокування підрозділів об'єднаних сил України до реалізації військових дій на тимчасово окупованій території Донбасу з слушні звинуваченням України в порушенні існуючих домовленостей.

Буданов розповів, що станом на початок березня поточного року поблизу державного кордону України було розгорнуто збройні сили Російської Федерації в складі двох армій військово-повітряних сил і протиповітряної оборони (ППО), а також Чорноморського флоту, а в готовності до застосування знаходилися 28 батальйонних тактичних груп (БТГР) на Орловсько-Воронезькому, Донському і Кримському операційних напрямках.

Загальна чисельність розгорнутої групи становила 89 тисяч осіб.

Буданов зазначив, що орієнтовно, завершення розгортання повного складу сил і засобів РФ поблизу держкордону України і на тимчасово окупованій території АР Крим очікується на 20 квітня. Кількість особового складу до цієї дати має збільшитися до 110 тисячі осіб.

Передісторія:

  • У середу секретар Радбезу Росії Микола Патрушев заявив, що Україна нібито може організувати провокацію, щоб почати військові дії проти Криму, і може готувати теракти в РФ та інших країнах.
  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму.
  • Розвідка повідомляла, що на початку квітня Росія завезла на окуповані території сходу України близько 250 своїх військовослужбовців і понад 2 тисячі тонн пального, також РФ посилює контроль за військовим майном в ОРДЛО.
  • 13 квітня Міноборони Росії повідомило, що 4 розрахунки оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" привезли до Воронежа, від якого менше ніж 300 кілометрів від українського кордону, нібито для підготовки до параду Перемоги.

Теми: УкраїнаРосіярозвідка


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