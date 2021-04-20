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Росія обіцяє не обмежувати рух торгових суден через Керченську протоку

Вівторок, 20 квітня 2021, 13:16
Росія обіцяє не обмежувати рух торгових суден через Керченську протоку

У МЗС Росії пообіцяли, що рух торгових суден через Керченську протоку, в тому числі в українські порти, не буде обмежуватися.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова

Пряма мова Рябкова: "Ніяких обмежень для торгового судноплавства для використання українських портів введено не було.

А що стосується обмежень тих чи інших зон, де проводяться навчання, це загальноприйнята міжнародна практика. Ми діємо, найсуворіше слідуючи відповідним домовленостям багатостороннього характеру і будь-яким іншим домовленостям, в яких бере участь Росія ".

Що передувало:

  • Росія повідомила, що з 24 квітня по 31 жовтня "припиняється здійснення права мирного проходу через територіальні води РФ для іноземних військових кораблів та інших державних суден в ряді районів Чорного моря".
  • Як випливає з даних бюлетеня Управління навігації і океанографії Міноборони РФ, опублікованого 14 квітня, це стосується акваторії уздовж Південного берега Криму (від Севастополя до Гурзуфа), району біля берегів Керченського півострова (поблизу Опукського природного заповідника) і морської ділянки на захід від окупованого Криму.
  • Росія ввела з 20 по 24 квітня обмеження на польоти над частиною окупованого Криму і Чорного моря.

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"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяКерченська протока окупаціяКрим
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