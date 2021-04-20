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РФ ввела обмеження на польоти над частиною окупованого Криму і Чорного моря - NOTAM

Вівторок, 20 квітня 2021, 11:51

Росія ввела з 20 по 24 квітня тимчасові обмеження на польоти над частиною окупованого Криму і Чорного моря.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на міжнародне повідомлення для пілотів (NOTAM)

Дослівно: "Оголошено район тимчасово небезпечним для польотів повітряних суден".

Деталі: Згідно координатами, в зону обмеження польотів до висоти 19 тис. метрів входить повітряний простір над південною частиною окупованого Криму (від Севастополя до Феодосії), прилеглими до Південного берега Криму територіальними водами, а також над частиною міжнародних вод Чорного моря.

Що передувало: Росія повідомила, що з 24 квітня по 31 жовтня "припиняється здійснення права мирного проходу через територіальні води РФ для іноземних військових кораблів та інших державних суден в ряді районів Чорного моря".

Як випливає з даних бюлетеня Управління навігації і океанографії Міноборони РФ, опублікованого 14 квітня, це стосується акваторії уздовж Південного берега Криму (від Севастополя до Гурзуфа), району біля берегів Керченського півострова (поблизу Опукського природного заповідника) і морської ділянки на захід від окупованого Криму.

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Теми: РосіяокупаціяКрим


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