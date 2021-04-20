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В России обещают не ограничивать движение торговых судов через Керченский пролив

Вторник, 20 апреля 2021, 13:16

В МИД России пообещали, что движение торговых судов через Керченский пролив, в том числе в украинские порты, не будет ограничиваться.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова

Прямая речь Рябкова: "Никаких ограничений для торгового судоходства для использования украинских портов введено не было.

А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договорённостям многостороннего характера и любым другим договорённостям, в которых участвует Россия".

Что предшествовало:

  • Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября "приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.
  • Как следует из данных бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, это касается акватории вдоль Южного берега Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), района у берегов Керченского полуострова (вблизи Опукского природного заповедника) и морском участке к западу от оккупированного Крыма.
  • Россия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря.

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Темы: РосcияКерченский проливоккупацияКрым


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