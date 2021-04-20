Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Помер чоловік, який жорстоко побив жінку в потязі "Київ-Маріуполь"

Вівторок, 20 квітня 2021, 14:44

Чоловік, який влітку 2020 року жорстоко побив і намагався згвалтувати жінку в поїзді "Київ-Маріуполь", помер у лікарні, куди його госпіталізували зі слідчого ізолятора.

Джерело: потерпіла Анастасія Лугова в Instagram, речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова Лугової: "Друзі, дещо важливе хочу повідомити! Суд перенесли у зв’язку зі смертю обвинувачуваного. Нам повідомили, що Рудзько Віталій помер 13-го квітня.

Не буду занадто емоційною, але хочу сказати, що страх в якому я жила ввесь чей час; переживала, що буде, коли Рудзько вийде; чи знайде він мене; як далі жити... Так от - цей страх помер разом з ним! Але хочу підкреслити, що це не кінець моєї справи. Мене це не зупинить! Ми і надалі будемо відстоювати в суді мої права, тому що за те, що сталося, має нести відповідальність не лише він".

Деталі: За словами Лугової, вона хоче створити прецедент, який щось дійсно зрушить в системі безпеки пасажирів.

 

У столичній прокуратурі "Українській правді" уточнили, що 10 квітня чоловік був госпіталізований із СІЗО до лікарні у зв’язку з погіршенням стану здоров’я. 13 квітня він помер.

Пряма мова Максимець: "Попередньо, смерть природня, внаслідок хвороби, тілесних ушкоджень у нього не було. Подальша доля кримінального провадження у зв’язку зі смертю підозрюваного буде вирішена на наступному судовому засіданні 19 травня 2021 року".

Передісторія:

  • Вночі 31 липня 2020 року у потязі сполученням "Київ — Маріуполь" невідомий без одягу вдерся в купе до жінки, що подорожувала з неповнолітнім сином, побив її та намагався зґвалтувати.
  • Потерпілою стала Анастасія Лугова. Жінка була вимушена піти в купе до зловмисника, але тим часом гучно заплакав її син, і вона під приводом його заспокоїти змогла втекти від нападника. Лугова зазначила, що кликала на допомогу, проте її зміг захистити лише провідник сусіднього вагону.
  • 1 серпня поліція затримала нападника - раніше судимого Віталія Рудзька 1975 року народження.
  • Суд відправив його за грати. Його адвокат подавав довідку, що Рудзько начебто має ракову пухлину в мозку.

Валентина Романенко, УП
Теми: кримінал


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Помер чоловік, який жорстоко побив жінку в потязі "Київ-Маріуполь"

В ПАРЄ звинуватили Росію у підриві зусиль із закінчення війни на Донбасі

В МЗС РФ натякнули, що Чехія сама винна у вибухах на складах

"Слуга народу" вимагатиме пояснень від свого нардепа через візит до Лукашенка

РФ ввела обмеження на польоти над частиною окупованого Криму і Чорного моря - NOTAM

фото, відео"Слуга народу" поїхав знайомитися до Лукашенка

Усі новини...
кримінал
ВАКС не пішов на угоду з фігурантом корупційного скандалу з Гладковським
У Техасі сталася смертельна стрілянина – третя за два дні
На заводі "Укрспирту" вилучили незаконно виготовленої продукції на 4,5 мільйона
Останні новини
15:26
Болгарський торговець зброєю заперечив зв'язок із вибухом у Чехії: нічого Україні не продавав
15:24
Окупанти в ОРДЛО примусово призиватимуть людей на "військову службу" – розвідка
15:17
Деякі БАДи та вітаміни потенційно можуть знизити ризик зараження COVID-19 – дослідження
15:06
Путінський омбудсмен відмовився відвідувати Навального: "Побачу хвору людину і що?"
14:53
Греція визнаватиме "Спутник V" у своїх паспортах вакцинації для туристів
14:50
У Кремлі пояснили, чому Путін погодився виступити на саміті з Байденом
14:44
Помер чоловік, який жорстоко побив жінку в потязі "Київ-Маріуполь"
14:38
В УЗ розповіли, коли планують завершити ремонт двоповерхових поїздів Skoda
14:27
Росія оголосила персонами нон грата двох дипломатів Болгарії
14:26
інфографікаОдна з найпроблемніших областей невдовзі вийде з "червоної" COVID-зони – МОЗ
Усі новини...