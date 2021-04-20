Помер чоловік, який жорстоко побив жінку в потязі "Київ-Маріуполь"
Чоловік, який влітку 2020 року жорстоко побив і намагався згвалтувати жінку в поїзді "Київ-Маріуполь", помер у лікарні, куди його госпіталізували зі слідчого ізолятора.
Джерело: потерпіла Анастасія Лугова в Instagram, речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП
Пряма мова Лугової: "Друзі, дещо важливе хочу повідомити! Суд перенесли у зв’язку зі смертю обвинувачуваного. Нам повідомили, що Рудзько Віталій помер 13-го квітня.
Не буду занадто емоційною, але хочу сказати, що страх в якому я жила ввесь чей час; переживала, що буде, коли Рудзько вийде; чи знайде він мене; як далі жити... Так от - цей страх помер разом з ним! Але хочу підкреслити, що це не кінець моєї справи. Мене це не зупинить! Ми і надалі будемо відстоювати в суді мої права, тому що за те, що сталося, має нести відповідальність не лише він".
Деталі: За словами Лугової, вона хоче створити прецедент, який щось дійсно зрушить в системі безпеки пасажирів.
У столичній прокуратурі "Українській правді" уточнили, що 10 квітня чоловік був госпіталізований із СІЗО до лікарні у зв’язку з погіршенням стану здоров’я. 13 квітня він помер.
Пряма мова Максимець: "Попередньо, смерть природня, внаслідок хвороби, тілесних ушкоджень у нього не було. Подальша доля кримінального провадження у зв’язку зі смертю підозрюваного буде вирішена на наступному судовому засіданні 19 травня 2021 року".
Передісторія:
- Вночі 31 липня 2020 року у потязі сполученням "Київ — Маріуполь" невідомий без одягу вдерся в купе до жінки, що подорожувала з неповнолітнім сином, побив її та намагався зґвалтувати.
- Потерпілою стала Анастасія Лугова. Жінка була вимушена піти в купе до зловмисника, але тим часом гучно заплакав її син, і вона під приводом його заспокоїти змогла втекти від нападника. Лугова зазначила, що кликала на допомогу, проте її зміг захистити лише провідник сусіднього вагону.
- 1 серпня поліція затримала нападника - раніше судимого Віталія Рудзька 1975 року народження.
- Суд відправив його за грати. Його адвокат подавав довідку, що Рудзько начебто має ракову пухлину в мозку.