Помер чоловік, який жорстоко побив жінку в потязі "Київ-Маріуполь"

Чоловік, який влітку 2020 року жорстоко побив і намагався згвалтувати жінку в поїзді "Київ-Маріуполь", помер у лікарні, куди його госпіталізували зі слідчого ізолятора.

Джерело: потерпіла Анастасія Лугова в Instagram, речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова Лугової: "Друзі, дещо важливе хочу повідомити! Суд перенесли у зв’язку зі смертю обвинувачуваного. Нам повідомили, що Рудзько Віталій помер 13-го квітня.

Не буду занадто емоційною, але хочу сказати, що страх в якому я жила ввесь чей час; переживала, що буде, коли Рудзько вийде; чи знайде він мене; як далі жити... Так от - цей страх помер разом з ним! Але хочу підкреслити, що це не кінець моєї справи. Мене це не зупинить! Ми і надалі будемо відстоювати в суді мої права, тому що за те, що сталося, має нести відповідальність не лише він".

Деталі: За словами Лугової, вона хоче створити прецедент, який щось дійсно зрушить в системі безпеки пасажирів.

У столичній прокуратурі "Українській правді" уточнили, що 10 квітня чоловік був госпіталізований із СІЗО до лікарні у зв’язку з погіршенням стану здоров’я. 13 квітня він помер.

Пряма мова Максимець: "Попередньо, смерть природня, внаслідок хвороби, тілесних ушкоджень у нього не було. Подальша доля кримінального провадження у зв’язку зі смертю підозрюваного буде вирішена на наступному судовому засіданні 19 травня 2021 року".

Передісторія: