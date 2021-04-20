Умер мужчина, который жестоко избил женщину в поезде "Киев-Мариуполь"
Человек, который летом 2020 года жестоко избил и пытался изнасиловать женщину в поезде "Киев-Мариуполь", умер в больнице, куда его госпитализировали из следственного изолятора.
Источник: потерпевшая Анастасия Луговая в Instagram, спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП
Прямая речь Луговой: "Друзья, кое-что важное хочу сообщить! Суд перенесли в связи со смертью обвиняемого. Нам сообщили, что Рудзько Виталий умер 13 апреля.
Не буду слишком эмоциональной, но хочу сказать, что страх в котором я жила весь чей время; переживала, что будет, когда Рудзько выйдет; найдет ли он меня, как дальше жить... Так вот - этот страх умер вместе с ним! Но хочу подчеркнуть, что это не конец моего дела. Меня это не остановит! Мы будем отстаивать в суде свои права, потому что за то, что произошло, должен нести ответственность не только он.
Детали: По словам Луговой, она хочет создать прецедент, который что-то действительно сдвинет в системе безопасности пассажиров.
В столичной прокуратуре "Украинской правде" уточнили, что 10 апреля мужчина был госпитализирован из СИЗО в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. 13 апреля он умер.
Прямая речь Максимец: "Предварительно, смерть естественная, вследствие болезни, телесных повреждений у него не было. Дальнейшая судьба уголовного производства в связи со смертью подозреваемого будет решена на следующем судебном заседании 19 мая 2021 года".
Предыстория:
- Ночью 31 июля 2020 года в поезде сообщением "Киев - Мариуполь" неизвестный без одежды ворвался в купе к женщине, которая путешествовала с несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать.
- Потерпевшей стала Анастасия Луговая. Женщина была вынуждена пойти в купе к злоумышленнику, но тем временем громко заплакал ее сын, и она под предлогом его успокоить смогла убежать от нападавшего. Луговая отметила, что звала на помощь, однако ее смог защитить только проводник соседнего вагона.
- 1 августа полиция задержала нападавшего - ранее судимого Виталия Рудзько 1975 года.
- Суд отправил его за решетку. Его адвокат подавал справку, что у Рудзько якобы раковая опухоль в мозге.