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В Україні зареєстрували південнокорейську вакцину AstraZeneca

Вівторок, 20 квітня 2021, 23:49
В Україні зареєстрували південнокорейську вакцину AstraZeneca

В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca, яка виготовляється на південнокорейському майданчику. 

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику. Це той препарат, який приїде до нас у рамках ініціативи COVAX".

Деталі: Степанов очікує 367 тис. доз препарату 22 квітня. 

Частину нової партії залишать для щеплення другою дозою тих громадян, яких вже вакцинували CoviShield, решту – для першого щеплення.

Міністр нагадав, що вакцини AstraZeneca і CoviShield є абсолютно ідентичними.

Чому це важливо: Україна отримала 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca з Індії – і в МОЗ спершу планували щепити ними 250 тисяч осіб (для імунізації цією вакциною потрібно дві дози), але потім вирішили, що для другого щеплення можна використати вакцину того ж типу з наступних поставок. Проте поставки вакцини проти коронавірусу вже не раз затримувалися, адже у світі на них великий попит в умовах дефіциту. 

Що передувало: За словами санлікаря Віктора Ляшка, 367 тисяч доз AstraZeneca МОЗ хоче "використати буквально за два-три дні, щоб показати всім спроможності системи охорони здоров'я". Раніше повідомлялось, що МОЗ чекає на вакцину з Південної Кореї для другої дози вже щепленим проти COVID.

Теми: вакцинаціякоронавірус
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