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В Украине зарегистрировали южнокорейскую вакцину AstraZeneca

Вторник, 20 апреля 2021, 23:49
В Украине зарегистрировали южнокорейскую вакцину AstraZeneca

В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca, которая изготавливается на южнокорейской площадке.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Прямая речь: "Сегодня подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca, которая изготовлена ​​на южнокорейской площадке. Это тот препарат, который приедет к нам в рамках инициативы COVAX".

Детали: Степанов ожидает 367 тыс. доз препарата 22 апреля.

Часть новой партии оставят для прививки второй дозой тех граждан, которые уже вакцинировали CoviShield, остальные – для первой прививки.

Министр напомнил, что вакцины AstraZeneca и CoviShield абсолютно идентичными.

Почему это важно: Украина получила 500 000 доз вакцины AstraZeneca из Индии - и в Минздраве сначала планировали прививать ими 250 000 человек (для иммунизации этой вакциной нужно две дозы), но потом решили, что для второй прививки можно использовать вакцину того же типа из следующих поставок. Однако поставки вакцины против коронавируса уже не раз задерживались, ведь в мире на них большой спрос в условиях дефицита.

Что предшествовало: По словам санврача, 367 000 доз AstraZeneca Минздрав хочет "использовать буквально за два-три дня, чтобы показать всем способности системы здравоохранения". Ранее сообщалось, что Минздрав ждет вакцину из Южной Кореи для второй дозы уже привитым против COVID.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирус
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