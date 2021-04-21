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У світі за тиждень зафіксували найбільше COVID-заражень з січня — майже 5,3 млн

Середа, 21 квітня 2021, 03:11

За останні 7 днів у світі зареєстрували 5 236 922 нові випадки COVID-19. Це б’є попередній рекорд з тижневої кількості нових заражень, встановлений 4 січня – тоді було 5,04 млн.

Джерело: CNN  з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я

Деталі: Кількість випадків збільшилася у всіх регіонах, за винятком Європи, де вона знизилася на 3%. Найбільше зростання відбулося в Південно-Східній Азії: кількість випадків збільшилася на 57% в порівнянні з попереднім тижнем.

Зараз спалах захворюваності спостерігається в Індії, і це, імовірно, призводить до збільшення числа випадків захворювання в Південно-Східній Азії. На нові випадки в Індії припадало 94% нових випадків в Південно-Східній Азії і майже 28% нових випадків – в усьому світі.

Що передувало: Раніше у ВООЗ повідомили, що аби досягти позначки в мільйон загиблих від COVID-19, знадобилося дев’ять місяців, 4 місяці – щоб досягти 2 мільйонів, і 3 місяці – щоб досягти 3 мільйонів.

Нагадаємо: 18 квітня у світі виявили 657 808 нових випадків COVID-19. Найбільше в Індії, Туреччині та США.

Теми: коронавірус


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