В мире за неделю зафиксировали больше всего COVID-заражений с января — почти 5,3 млн

За последние 7 дней в мире зарегистрировали 5 236 922 новых случая COVID-19. Это бьет предыдущий рекорд недельного количества новых заражений, установленный 4 января - тогда было 5,04 млн.

Источник: CNN со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения

Детали: Количество случаев увеличилось во всех регионах, за исключением Европы, где оно снизилось на 3%. Наибольший рост произошел в Юго-Восточной Азии: количество случаев увеличилось на 57% по сравнению с предыдущей неделей.

Сейчас вспышка заболеваемости наблюдается в Индии, и это, вероятно, приводит к увеличению числа случаев заболевания в Юго-Восточной Азии. На новые случаи в Индии приходилось 94% новых случаев в Юго-Восточной Азии и почти 28% новых случаев - во всем мире.

Что предшествовало: Раньше в ВОЗ сообщили, что чтобы достичь отметки в миллион погибших от COVID-19, понадобилось девять месяцев, 4 месяца - чтобы достичь 2 миллионов, и 3 месяца - чтобы достичь 3 миллионов.

Напомним: 18 апреля в мире обнаружили 657 808 новых случаев COVID-19. Больше всего в Индии, Турции и США.