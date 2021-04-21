Шість англійських клубів оголосили про вихід з Суперліги

Шість клубів оголосили про вихід з Суперліги - "Манчестер Сіті", "Челсі", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ліверпуль", "Тоттенхем".

Джерело: BBC

Деталі: "Манчестер Сіті" був першим клубом, який вийшов зі складу після того, як "Челсі" висловив свій намір зробити це, підготувавши документацію для виходу.

"Манчестер Сіті" підтвердив, що вони "офіційно схвалили процедури виходу" з Суперліги.

"Ліверпуль" заявив, що їхня участь "припинена".

"Манчестер Юнайтед" заявив, що вони "уважно прислухалися до реакції наших фанатів, уряду Великобританії та інших ключових зацікавлених сторін".

"Арсенал" вибачився і сказав, що "припустився помилки", додавши, що вони відмовилися від участі після того, як дослухалися до фанатів і ширшого футбольного співтовариства.

Голова "Тоттенхему" Деніел Леві сказав, що клуб шкодує про викликані "тривогу і розлад".

"Челсі" підтвердив, що вони "почали формальну процедуру виходу з групи", до якої вони приєдналися тільки в кінці минулого тижня.

Президент УЄФА Александр Чеферін привітав зміну ситуації.

Жоден з іспанських і італійських клубів ще не виступив з заявою після виходу.

Зазначається, що оголошена в неділю Суперліга з 12 клубами викликала загальний осуд – з боку фанатів, футболістів та міністрів у Великій Британії.

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