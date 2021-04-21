Шесть английских клубов объявили о выходе из Суперлиги

Шесть клубов объявили о выходе из Суперлиги - "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм".

Источник: BBC

Детали: "Манчестер Сити" был первым клубом, который вышел из состава после того, как "Челси" выразил свое намерение сделать это, подготовив документацию для выхода.

"Манчестер Сити" подтвердил, что они "официально одобрили процедуры выхода" из Суперлиги.

"Ливерпуль" заявил, что их участие "приостановлено".

"Манчестер Юнайтед" заявил, что они "внимательно прислушивались к реакции наших фанатов, правительства Великобритании и других ключевых заинтересованных сторон".

"Арсенал" извинился и сказал, что "допустил ошибку", добавив, что они отказались от участия после того, как прислушались к фанатам и широкому футбольному сообществу.

Глава "Тоттенхэма" Дэниэл Леви сказал, что клуб сожалеет о вызванных "тревогу и расстройство".

"Челси" подтвердил, что они "начали формальную процедуру выхода из группы", в которую они присоединились только в конце прошлой недели.

Президент УЕФА Александр Чеферин поздравил изменение ситуации.

Ни один из испанских и итальянских клубов еще не выступил с заявлением после выхода.

Отмечается, что объявленная в воскресенье Суперлига с 12 клубами вызвала всеобщее осуждение - со стороны фанатов, футболистов и министров в Великобритании.

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