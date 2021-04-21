Український інститут морського права: Україна практично не контролює Азовське море

Україна практично не контролює Азовське море і оперує в невеликих ділянках – акваторіях портів Бердянськ і Маріуполь.

Джерело: директор Українського інституту морського права і безпеки Богдан Устименко у "Донбас.Реалії"

Пряма мова: "Україна практично не контролює Азовське море. Ми оперуємо лише у невеликих ділянках, які є, по суті, акваторіями портів Бердянськ і Маріуполь.

Держгідрографія (державна установа Держслужби морського транспорту) уже кілька років не робить гідрографічних зйомок далеко від берега Азовського моря. Робляться заміри і здійснюється дослідницька діяльність в акваторіях портів, не більше того".

Деталі: Зазначається, що Росія порушила принцип свободи судноплавства, правила транзитного проходу через міжнародні протоки і гарантії, які вона надала Україні у 2003 році.

За договором про спільне використання акваторії Азовського моря і Керченської протоки Росія гарантувала, що українські судна і кораблі, як військові, так і комерційні, будуть безперешкодно проходити протоку і використовувати акваторію.

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