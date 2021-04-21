Украинский институт морского права: Украина практически не контролирует Азовское море
Украина практически не контролирует Азовское море и оперирует в небольших участках - акваториях портов Бердянск и Мариуполь.
Источник: директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко в "Донбасс.Реалии"
Прямая речь: "Украина практически не контролирует Азовское море. Мы оперируем только в небольших участках, которые являются, по сути, акваториями портов Бердянск и Мариуполь.
Госгидрография (государственное учреждение Госслужбы морского транспорта) уже несколько лет не делает гидрографических съемок далеко от берега Азовского моря. Делаются замеры и осуществляется исследовательская деятельность в акваториях портов, не более того".
Детали: Отмечается, что Россия нарушила принцип свободы судоходства, правила транзитного прохода через международные проливы и гарантии, которые она предоставила Украине в 2003 году.
По договору о совместном использовании акватории Азовского моря и Керченского пролива Россия гарантировала, что украинские суда и корабли, как военные, так и коммерческие, будут беспрепятственно проходить пролив и использовать акваторию.
Напомним:
- 15 апреля Россия объявила о закрытии к октябрю 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений.
- В украинском МИД напомнили, что такие действия нарушают право на свободу судоходства, гарантированные международными документами.
- В НАТО заявили, что блокирование части акватории Черного моря Россией было бы "неоправданным шагом".