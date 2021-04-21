СММ ОБСЄ зафіксувала 22 “Гради” на окупованій Луганщині

На окупованій території Луганщини патруль СММ ОБСЄ зафіксував 22 реактивні системи залпового вогню та 18 гаубиць.

Джерело: щоденний звіт ОБСЄ від 20 квітня

Деталі: Мова йде про систему БМ-21 "Град" 122 мм, самохідну гаубицю 2С1 "Гвоздика", буксирувану гаубицю 2А65 "Мста-Б" 152 мм, Д-30 "Жаба" 122 мм.

Як зазначається, системи та гаубиці знаходилися поблизу Хрустального (колишній Красний Луч) та на аеродромі поблизу Переможного.

Техніка була розміщена з порушенням ліній відведення.

Нагадаємо: З середини березня бойовики вирішили обшукувати автомобілі спостерігачів СММ ОБСЄ та в рази збільшили кількість випадків глушіння безпілотників СММ.