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СММ ОБСЕ зафиксировала 22 "Града" на оккупированной Луганщине

Среда, 21 апреля 2021, 06:40
СММ ОБСЕ зафиксировала 22 Града на оккупированной Луганщине
Д-30

На оккупированной территории Луганщины патруль СММ ОБСЕ зафиксировал 22 реактивные системы залпового огня и 18 гаубиц.

Источник: ежедневный отчет ОБСЕ от 20 апреля

Детали: Речь идет о системе БМ-21 "Град" 122 мм, самоходной гаубице 2С1 "Гвоздика", буксируемой гаубице 2А65 "Мста-Б" 152 мм, Д-30 "Жаба" 122 мм.

Как отмечается, системы и гаубицы находились вблизи Хрустального (бывший Красный Луч) и на аэродроме вблизи Переможного.

Техника была размещена с нарушением линий отвода.

Напомним: С середины марта боевики решили обыскивать автомобили наблюдателей СММ ОБСЕ и в разы увеличили количество случаев глушения беспилотников СММ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОБСЕДонбассвойна
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