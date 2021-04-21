СММ ОБСЕ зафиксировала 22 "Града" на оккупированной Луганщине
Среда, 21 апреля 2021, 06:40
На оккупированной территории Луганщины патруль СММ ОБСЕ зафиксировал 22 реактивные системы залпового огня и 18 гаубиц.
Источник: ежедневный отчет ОБСЕ от 20 апреля
Детали: Речь идет о системе БМ-21 "Град" 122 мм, самоходной гаубице 2С1 "Гвоздика", буксируемой гаубице 2А65 "Мста-Б" 152 мм, Д-30 "Жаба" 122 мм.
Как отмечается, системы и гаубицы находились вблизи Хрустального (бывший Красный Луч) и на аэродроме вблизи Переможного.
Техника была размещена с нарушением линий отвода.
Напомним: С середины марта боевики решили обыскивать автомобили наблюдателей СММ ОБСЕ и в разы увеличили количество случаев глушения беспилотников СММ.