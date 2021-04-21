Поліція в американському Колумбусі застрелила дівчину-підлітка

У Колумбусі (штат Огайо, США) офіцер поліції застрелив темношкіру дівчину - 16-річну Макхію Брайант.

Джерело: The New York Times, NPR

Деталі: Поліція Огайо заявила, що дівчина загрожувала ножем двом іншим дівчатам, перш ніж офіцер відкрив вогонь. Дівчина була смертельно поранена.

Її як Макхію Брайант ідентифікувала представниця Дитячої служби округу Франклін. Імені офіцера, якого відсторонили на час розслідування, не розголошується.

Поліцейське управління Колумбуса опублікувало кадри з натільної камери офіцера.

Офіційні особи заявили, що на відео видно, як підліток кидається на двох інших жінок з ножем, коли поліцейський під'їжджає до будинку. Потім офіцер кілька разів вистрілив - на відео було чутно чотири постріли - по дівчині. Вона впала на землю поруч з автомобілем, припаркованим на під'їзній доріжці, де на кадрах з камери було видно ніж на землі.

NYT зазначає, що це сталося у вівторок удень, незадовго до того, як присяжні винесли обвинувальний вирок у справі про вбивство Джорджа Флойда колишнім офіцером поліції Міннеаполіса Дереком Човіном. Смерть дівчини затьмарила публічні заяви про те, що в справі Флойда справедливість взяла гору, і викликала протести в Огайо.

Повідомляється, що в Колумбусі панує напруженість через стрілянину в поліції з початку грудня, коли 23-річний Кейсі Гудсон-молодший був застрелений біля входу в свій будинок заступником шерифа округу Франклін. Через два тижні в 47-річного Андре Гілла чотири рази вистрілив офіцер поліції Колумбуса Адам Кой.

Нагадаємо: У неділю в США спалахнули протести через смерть 20-річного темношкірого хлопця Данте Райта від рук поліцейського.