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Полиция в американском Колумбусе застрелила девушку-подростка

Среда, 21 апреля 2021, 07:41
Полиция в американском Колумбусе застрелила девушку-подростка
Протестующие маршируют в центре Колумбуса 20 апреля 2021 года / Adam Cairns / Columbus Dispatch

В Колумбусе (штат Огайо, США) офицер полиции застрелил темнокожую девушку - 16-летнюю Макхию Брайант.

Источник: The New York Times, NPR

Детали: Полиция Огайо заявила, что девушка угрожала ножом двум другим девушкам, прежде чем офицер открыл огонь. Девушка была смертельно ранена.

Ее как Макхию Брайант идентифицировала представитель Детской службы округа Франклин. Имени офицера, которого отстранили на время расследования, не разглашается.

Полицейское управление Колумбуса опубликовало кадры с нательной камеры офицера.

Официальные лица заявили, что на видео видно, как подросток бросается на двух других женщин с ножом, когда полицейский подъезжает к дому. Затем офицер несколько раз выстрелил - на видео было слышно четыре выстрела - по девушке. Она упала на землю рядом с автомобилем, припаркованным на подъездной дорожке, где на кадрах из камеры было видно нож на земле.

NYT отмечает, что это произошло во вторник днем, незадолго до того, как присяжные вынесли обвинительный приговор по делу об убийстве Джорджа Флойда бывшим офицером полиции Миннеаполиса Дереком Човином. Смерть девушки затмила публичные заявления о том, что в деле Флойда справедливость восторжествовала, и вызвала протесты в Огайо.

Сообщается, что в Колумбусе царит напряженность из-за стрельбы в полиции с начала декабря, когда 23-летний Кейси Гудсон-младший был застрелен у входа в свой дом заместителем шерифа округа Франклин. Через две недели в 47-летнего Андре Хилла четыре раза выстрелил офицер полиции Колумбуса Адам Кой.

Напомним: В воскресенье в США вспыхнули протесты из-за смерти 20-летнего темнокожего парня Данте Райта от рук полицейского.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
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