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У США спалахнули протести через смерть хлопця від рук поліцейського

Понеділок, 12 квітня 2021, 16:24
У США спалахнули протести через смерть хлопця від рук поліцейського

У неділю в США спалахнули нові протести через смерть 20-річного чорношкірого хлопця від рук поліцейського.

Джерело: buzzfeednews

Деталі: Поліцейські зупинили хлопця за порушення правил дорожнього руху близько 14:00.

Потім дізналися, що у нього є неоплачений ордер і хотіли заарештувати, але "водій знову сів у машину", після чого його застрелив офіцер.

Поліція не розголошує ім'я жертви, але Кеті Райт впізнала його як свого сина, 20-річного Данте Райта.

Після інциденту сотні людей зібралися перед будівлею поліцейського управління Бруклін-Сентер.

Поліція застосувала сльозогінний газ, снаряди і світлошумові гранати щодо протестуючих.

Протести поліція назвала "незаконними" і пригрозила заарештувати всіх, хто залишиться.

У той же день сотні людей зібралися на місці смерті Райта. На місце також прибули поліцейські і спецназ.

Деякі протестувальники розбили лобове скло поліцейських машин, а поліцейський вистрілив у чоловіка гумовою кулею.

Мати Райта сказала, що її син їхав на своїй новій машині, щоб помити її, коли його зупинили поліція через те, що в його машині були освіжувачі повітря (в деяких штатах заборонено розмахувати освіжувачами повітря над дзеркалом заднього виду).

Поліція в своїй заяві не розкрила конкретного "порушення правил дорожнього руху" Райта.

Дівчина Райта перебувала в машині під час стрілянини, але не отримала серйозних травм.

Українська правда

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Теми: СШАполіція
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