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Зюганов допустив війну за схід України

Середа, 21 квітня 2021, 09:28

Депутат Держдуми Російської Федерації, лідер КПРФ Геннадій Зюганов вважає, що керівництво Росії повинно офіційно заявити про те, що буде боротися за Донбас усіма засобами, включаючи військові.

Джерело: Зюганов в інтерв'ю Telegram-каналу Радиоточка НСН і російська "Национальная служба новостей"

Пряма мова Зюганова: "Я б давно на місці Верховного головнокомандувача офіційно заявив, що ми будемо захищати свій "мір", свою Батьківщину, свою мову. Визнати Донецьку та Луганську республіку – це воля наших співвітчизників. Треба офіційно заявити, що ми їх визнаємо і будемо їх захищати, включаючи і військові засоби.

А ті, хто збирається розгорнути війну на Донбасі, – це божевільні люди

Україна не спроможна вести сучасну війну, їй нічим її вести. Армія на Україні зараз гірша в 10 разів, ніж у 1990-ті роки. Усі їхні установки можуть бути розстріляні без заходу на територію України. Ті, хто збираються віддавати такі накази, – не просто злочинці, вони вбивці справжнісінькі".

Деталі: Так Зюганов прокоментував припущення депутата Законодавчих зборів Санкт-Петербурга Бориса Вишневського, що на екстреному засіданні Ради Федерації може бути санкціоновано введення російських військ на Донбас.

Екстрене засідання Ради Федерації призначено на 23 квітня.

А 21 квітня очікується послання президента Росії Володимира Путіна Федеральним зборам.

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Теми: РосіяДонбасвійнаокупація


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