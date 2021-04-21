Зюганов допустив війну за схід України
Депутат Держдуми Російської Федерації, лідер КПРФ Геннадій Зюганов вважає, що керівництво Росії повинно офіційно заявити про те, що буде боротися за Донбас усіма засобами, включаючи військові.
Джерело: Зюганов в інтерв'ю Telegram-каналу Радиоточка НСН і російська "Национальная служба новостей"
Пряма мова Зюганова: "Я б давно на місці Верховного головнокомандувача офіційно заявив, що ми будемо захищати свій "мір", свою Батьківщину, свою мову. Визнати Донецьку та Луганську республіку – це воля наших співвітчизників. Треба офіційно заявити, що ми їх визнаємо і будемо їх захищати, включаючи і військові засоби.
А ті, хто збирається розгорнути війну на Донбасі, – це божевільні люди
Україна не спроможна вести сучасну війну, їй нічим її вести. Армія на Україні зараз гірша в 10 разів, ніж у 1990-ті роки. Усі їхні установки можуть бути розстріляні без заходу на територію України. Ті, хто збираються віддавати такі накази, – не просто злочинці, вони вбивці справжнісінькі".
Деталі: Так Зюганов прокоментував припущення депутата Законодавчих зборів Санкт-Петербурга Бориса Вишневського, що на екстреному засіданні Ради Федерації може бути санкціоновано введення російських військ на Донбас.
Екстрене засідання Ради Федерації призначено на 23 квітня.
А 21 квітня очікується послання президента Росії Володимира Путіна Федеральним зборам.
Передісторія:
- З кінця березня українське військове керівництво й експерти говорять про нарощування Росією військової потужності біля кордонів України.
- При цьому окупанти сходу України поширюють фейки про плани української сторони спровокувати ескалацію конфлікту.
- У Пентагоні (США) заявили, що чисельність російських війсь в окупованому Криму збільшувалася за останні два тижні та перевищила чисельність сил, які анексували півострів у 2014 році.
- Україна б'є на сполох – і Захід закликав Росію припинити нарощування сил та ескалацію конфлікту з Україною.
- Президент України Володимир Зеленський порушив тему отримання Україною плану дій з отримання членства в НАТО. Це обурило Росію ще більше.