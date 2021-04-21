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Зюганов допустил войну за восток Украины

Среда, 21 апреля 2021, 09:28
Зюганов допустил войну за восток Украины

Депутат Госдумы Российской Федерации, лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что руководство России должно официально заявить о том, что будет бороться за Донбасс всеми средствами, включая военные.

Источник: Зюганов в интервью Telegram-каналу Радиоточка НСН и российская "Национальная служба новостей

Прямая речь Зюганова: "Я бы давно на месте Верховного главнокомандующего официально заявил, что мы будем защищать свой мир, свою Родину, свой язык. Признать Донецкую и Луганскую республику – это воля наших соотечественников. Надо официально заявить, что мы их признаем и будем их защищать, включая и военные средства.

А те, кто собирается развернуть войну на Донбассе – это сумасшедшие люди.

Украина не в состоянии вести современную войну, ей нечем ее вести. Армия на Украине сейчас хуже в 10 раз, чем в 1990-е годы. Все их установки могут быть расстреляны без захода на территорию Украины. Те, кто собираются отдавать такие приказы, – не просто преступники, они убийцы самые настоящие".

Детали: Так Зюганов прокомментировал предположение депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, что на экстренном заседании Совета Федерации может быть санкционирован ввод российских войск в Донбасс.

Экстренное заседание Совета Федерации назначено на 23 апреля. 

А 21 апреля ожидается послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Предыстория:

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияДонбассвойнаоккупация
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