Днями очікується зниження смертності від COVID – прогноз НАН

Згідно з прогнозом Національної академії наук, смертність від COVID-19 перебуває в завершальній фазі плато, очікується зниження смертності найближчими днями.

Джерело: прогноз Національної академії наук щодо розвитку епідемії в Україні 20 квітня – 4 травня

Дослівно: "Протягом останнього тижня спостерігається впевнене затухання кількості нових виявлень. Кількість нових виявлень суттєво перевищує кількість позитивних ПЛР-тестів, що вказує на збільшення затримок оприлюднення даних, а також на можливе збільшення частки результатів тестів на антиген серед офіційно підтверджених випадків. Смертність від COVID-19 перебуває в завершальній фазі плато, очікується зниження смертності найближчими днями.

Середня кількість нових виявлень зменшилася до 12743 осіб на день, середня кількість летальних випадків дорівнює 372 смерті на день у середньому за останній тиждень. Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 10529 (Prophet) і 12369 (SEIR-U) протягом тижня 21–27 квітня та 11122 (SEIR-U) протягом тижня 28 квітня – 4 травня".

Нагадаємо: За добу 20 квітня в Україні зафіксували 12 162 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 4 411 хворих, померли 429 пацієнтів, одужали 14 720 осіб.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі захворюваності на COVID-19, що зменшилася кількість нових випадків і кількість госпіталізацій у порівнянні минулого тижня до позаминулого.