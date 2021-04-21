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На днях ожидается снижение смертности от COVID - прогноз НАН

Среда, 21 апреля 2021, 11:56
На днях ожидается снижение смертности от COVID - прогноз НАН

Согласно прогнозу Национальной академии наук, смертность от COVID-19 находится в завершающей фазе плато, ожидается снижение смертности в ближайшие дни.

Источник: прогноз Национальной академии наук по развитию эпидемии в Украине 20 апреля - 4 мая

Дословно: "в течение последней недели наблюдается уверенное затухание количества новых выражений. Количество новых выражений существенно превышает количество положительных ПЦР-тестов, что указывает на увеличение задержек обнародования данных, а также на возможное увеличение доли результатов тестов на антиген среди официально подтвержденных случаев. Смертность от COVID-19 находится в завершающей фазе плато, ожидается снижение смертности в ближайшие дни.

Среднее количество новых заражений уменьшилась до 12743 человек в день, среднее количество летальных случаев равен 372 смертям в день в среднем за последнюю неделю. Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев равна 10529 (Prophet) и 12369 (SEIR-U) в течение недели 21-27 апреля и 11122 (SEIR-U) в течение недели 28 апреля - 4 мая".

 

Напомним: За сутки 20 апреля в Украине зафиксировали 12 162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 4 411 больных, умерли 429 пациентов, выздоровели 14 720 человек.

Министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что Украина прошла пик третьей волны заболеваемости COVID-19, уменьшилось количество новых случаев и количество госпитализаций по сравнению прошлой недели в позапрошлой.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия
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