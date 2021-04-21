Шмигаль обіцяє більше вакцин і щеплень у травні

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль каже, що в травні уряд очікує значно більшу кількість вакцин та розраховує, що кампанія щеплення від коронавірусу значно пришвидшиться.

Джерело: Шмигаль у Telegram

Деталі: Прем’єр зазначив, що цього тижня в Україну мають прибути 367 тисяч доз вакцини від компанії AstraZeneca. Тобто загальна кількість вже поставлених вакцин до кінця тижня складе понад 1,1 мільйона доз.

Пряма мова: "У травні ми очікуємо значно більшу кількість вакцин, і вакцинальна кампанія значно пришвидшиться. Президент України чітко визначив, що до кінця цього року більше половини населення мають отримати щеплення проти COVID-19. Ми не відступаємо від цього плану та зробимо все, аби його реалізувати".

Що передувало: 4 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО, що передбачає вакцинацію більшої частини дорослого населення від коронавірусу до кінця 2021 року.

Нагадаємо: Станом на 20 квітня в Україні вакциновано від коронавірусу першою дозою 477 831 людину. Лише 5 людей отримали дві дози вакцини.

Довідка: Україна розраховує на вакцинацію проти коронавірусу препаратами 4 компаній: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax.

Вакцина AstraZeneca – це векторна вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською біофармацевтичною компанією AstraZeneca. В Україну ця вакцина доставлена з Індії під назвою "CoviShield", 500 тисяч доз надійшли першими 23 лютого.

Вакцина Pfizer-BioNTech – це мРНК-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Кодова назва цього препарату – BNT162b2, його називають також Comirnaty.

Вакцина Sinovac Biotech – це інактивована вакцина, розроблена китайським фармацевтичним підприємством, що спеціалізується на виробництві вакцин проти гепатиту та грипу. Ця вакцина має назву "CoronoVac".

Вакцина Novavax – це субодинична вакцина американської компанії Novavax.

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