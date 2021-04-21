Шмыгаль обещает больше вакцин и прививок в мае

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что в мае правительство ожидает значительно большее количество вакцин и рассчитывает, что кампания прививок от коронавируса значительно ускорится.

Источник: Шмыгаль в Telegram

Детали: Премьер отметил, что на этой неделе в Украину должны прибыть 367 тысяч доз вакцины от компании AstraZeneca. То есть общее количество уже поставленных вакцин до конца недели составит более 1,1 миллиона доз.

Прямая речь: "В мае мы ожидаем значительно большее количество вакцин, и прививочная кампания значительно ускорится. Президент Украины четко определил, что до конца этого года больше половины населения должны получить прививку против COVID-19. Мы не отступаем от этого плана и сделаем все, чтобы его реализовать".