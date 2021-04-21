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Шмыгаль обещает больше вакцин и прививок в мае

Среда, 21 апреля 2021, 13:49
Шмыгаль обещает больше вакцин и прививок в мае

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что в мае правительство ожидает значительно большее количество вакцин и рассчитывает, что кампания прививок от коронавируса значительно ускорится.

Источник: Шмыгаль в Telegram

Детали: Премьер отметил, что на этой неделе в Украину должны прибыть 367 тысяч доз вакцины от компании AstraZeneca. То есть общее количество уже поставленных вакцин до конца недели составит более 1,1 миллиона доз.

Прямая речь: "В мае мы ожидаем значительно большее количество вакцин, и прививочная кампания значительно ускорится. Президент Украины четко определил, что до конца этого года больше половины населения должны получить прививку против COVID-19. Мы не отступаем от этого плана и сделаем все, чтобы его реализовать".

Что предшествовало: 4 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО, предусматривающее вакцинацию большей части взрослого населения от коронавируса до конца 2021 года.

Напомним: По состоянию на 20 апреля в Украине привит от коронавируса первой дозой 477 831 человек. Только 5 человек получили две дозы вакцины.

Справка: Украина рассчитывает на вакцинацию против коронавируса препаратами 4 компаний: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax.

Вакцина AstraZeneca – это векторная вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca. В Украину эта вакцина доставлена ​​из Индии под названием "CoviShield", 500 тысяч доз поступили первыми 23 февраля.

Вакцина Pfizer-BioNTech – это мРНК-вакцина, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Кодовое название этого препарата – BNT162b2, его называют также Comirnaty.

Вакцина Sinovac Biotech – это инактивированная вакцина, разработанная китайским фармацевтическим предприятием, специализирующимся на производстве вакцин против гепатита и гриппа. Эта вакцина называется "CoronoVac".

Вакцина Novavax – это субъединичная вакцина американской компании Novavax.

Знать больше: Вакцина против COVID-19. Сколько стоит, когда появится в Украине и почему СБУ уже расследует контрабанду

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Украинская правда

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