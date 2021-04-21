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У ЗСУ закликають не поширювати чутки про призов строковиків

Середа, 21 квітня 2021, 15:13
У ЗСУ закликають не поширювати чутки про призов строковиків

Генеральний штаб Збройних сил України закликає громадян не поширювати чутки про зміну строків проходження строкової військової служби, ці чутки не правдиві.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Інформація, яка поширюється в соціальних мережах щодо начебто зміни строків проходження строкової військової служби, не відповідає дійсності.

Наполегливо рекомендуємо не користуватися непідтвердженою інформацією, не поширювати чуток та ретельно перевіряти дані, які безпосередньо стосуються Збройних Сил України.

Ураховуючи інформаційні маніпуляції з боку російської федерації, спрямовані на створення у медіапросторі негативного іміджу України в цілому та її Збройних сил зокрема, закликаємо користуватися лише перевіреною інформацію, яку ви завжди можете знайти на офіційних сторінках в соціальних мережах ЗС України, Генерального штабу, органів військового управління, на сайті Збройних сил та Міністерства оборони України".

Деталі: Головне управління персоналу ГШ ЗСУ повідомляє, що, відповідно до статті 15 закону "Про військовий обов’язок і військову службу", на строкову військову службу призивають чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони придатні для служби за станом здоров'я і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Стаття 23 цього закону встановлює такі строки строкової військової служби:

  • для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних силах України та інших військових формуваннях, – до 18 місяців;
  • для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістр, – до 12 місяців.

Строк проходження строкової військової служби визначається законодавством України в залежності від наявності у особи відповідного ступеню вищої освіти (магістр), а не від факту отримання вищої освіти, пояснюють у Генштабі.

На даний час військовослужбовці строкової військової служби в Збройних силах України залучаються в першу чергу для забезпечення життєдіяльності військових частин в пунктах постійної дислокації (крім тих, які дислокуються в Донецькій та Луганській областях).

Як і раніше, військовослужбовці строкової військової служби ЗСУ до виконання бойових завдань в районі проведення операції Об’єднаних сил не залучаються.

Цьому передувало: Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє призивати на військову службу резервістів без мобілізації в особливий період. Верховна Рада ухвалила цей закон 30 березня.

"Українська правда" у Threads

Теми: призовЗбройні силиармія
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