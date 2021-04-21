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В ВСУ призывают не распространять слухи о призыве срочников

Среда, 21 апреля 2021, 15:13

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины призывает граждан не распространять слухи об изменении сроков прохождения срочной военной службы, эти слухи не правдивы.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Информация, которая распространяется в социальных сетях о якобы изменении сроков прохождения срочной военной службы, не соответствует действительности.

Настоятельно рекомендуем не пользоваться неподтвержденной информацией, не распространять слухи и тщательно проверять данные, которые непосредственно касаются Вооруженных Сил Украины.

Учитывая информационные манипуляции со стороны российской федерации, направленные на создание в медиапространстве негативного имиджа Украины в целом и ее Вооруженных сил в частности, призываем пользоваться только проверенной информации, которую вы всегда можете найти на официальных страницах в социальных сетях ВС Украины, Генерального штаба, органов военного управления на сайте Вооруженных сил и Министерства обороны Украины".

Детали: Главное управление персонала ГШ ВСУ сообщает, что, согласно статье 15 закона "О воинской обязанности и военной службе", на срочную военную службу призывают мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они пригодны для службы по состоянию здоровья и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Статья 23 этого закона устанавливает следующие сроки срочной военной службы:

  • для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях, – до 18 месяцев;
  • для лиц, которые на момент призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистр – до 12 месяцев.

Срок прохождения срочной военной службы определяется законодательством Украины в зависимости от наличия у лица соответствующей степени высшего образования (магистр), а не от факта получения высшего образования, объясняют в Генштабе.

В настоящее время военнослужащие срочной военной службы в Вооруженных силах Украины привлекаются, в первую очередь, для обеспечения жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации (кроме дислоцирующихся в Донецкой и Луганской областях).

Как и прежде, военнослужащие срочной военной службы ВСУ к выполнению боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил не привлекаются.

Этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет призывать на военную службу резервистов без мобилизации в особый период. Верховная Рада приняла этот закон 30 марта 

Темы: призывВооруженные силыармия


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