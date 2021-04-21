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У Польщі з 26 квітня почнуть послаблювати локдаун

Середа, 21 квітня 2021, 17:47

У Польщі з понеділка почнуть послаблювати коронавірусні обмеження з урахуванням регіонального принципу.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Міністр повідомив, що Сілезьке, Нижньосілезьке, Великопольське, Лодзьке та Опольське - це воєводства, де будуть збережені поточні обмеження.

В інших регіонах з 26 квітня матимуть змогу повернутись до очного навчання учні 1-3 класів. Також там знову запрацюють салони краси, перукарні та косметологічні кабінети. Інші обмеження - в т.ч. щодо торгівлі, релігійних культів та готелів, закритих до 3 травня, залишаються в силі.

"Після травневих свят ми, швидше за все, відкриємо заклади культури", - заявив Недзельський. Він додав, що вже консультувався з цього питання з віцепрем'єр-міністром, міністром культури, національної спадщини та спорту Петром Глінським.

Міністр охорони здоров’я оголосив, що наступного тижня буде представлений більш детальний план для різних галузей, який охоплюватиме весь травень.

"Також наступного тижня ми маємо з’ясувати, чи і коли скасується вимога носити маски для обличчя просто неба" - сказав він.

Як повідомлялося, у Польщі, згідно з планами уряду, з 10 травня всі дорослі громадяни повинні отримати можливість зареєструватися для вакцинації проти коронавірусу.

Теми: ПольщалокдаункарантинCovid-2019коронавірус


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