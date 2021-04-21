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В Польше с 26 апреля начнут ослаблять локдаун

Среда, 21 апреля 2021, 17:47
В Польше с 26 апреля начнут ослаблять локдаун

В Польше с понедельника начнут ослаблять коронавирусные ограничения с учетом регионального принципа.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Министр сообщил, что в Силезском, Нижнесилезском, Великопольском, Лодзинском и Опольском воеводствах будут сохранены текущие ограничения.

В других регионах с 26 апреля смогут вернуться к очному обучению учащиеся 1-3 классов. Также там снова заработают салоны красоты, парикмахерские и косметологические кабинеты. Другие ограничения - в т.ч. по торговле, религиозным культам и гостиницам, закрытым до 3 мая, остаются в силе.

"После майских праздников мы, скорее всего, откроем учреждения культуры", - заявил Недзельский. Он добавил, что уже консультировался по этому вопросу с вице-премьером, министром культуры, национального наследия и спорта Петром Глиньским.

Министр здравоохранения объявил, что на следующей неделе будет представлен более детальный план для различных отраслей, который будет охватывать весь май.

"Также на следующей неделе мы выясним, когда отменим требование носить маски для лица под открытым небом", - сказал он.

Как сообщалось, в Польше, согласно планам правительства, с 10 мая все взрослые граждане должны получить возможность зарегистрироваться для вакцинации против коронавируса.

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Темы: ПольшалокдаункарантинCovid-2019коронавирус
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