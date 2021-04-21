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Кубок України: "Динамо" легко долає кривдника "Шахтаря"

Середа, 21 квітня 2021, 17:54
Кубок України: Динамо легко долає кривдника Шахтаря

Київське "Динамо" пробилося до фіналу Кубка України. У матчі півфіналу столична команда з рахунком 3:0 здолала команду "Агробізнес" з міста Волочиськ Хмельницької області.

Джерело: трансляція матчу

Деталі: Перший тайм, як в цілому і вся гра, пройшли за переваги "Динамо". У стартові 20 хвилин гри два моменти для взяття воріт втратив Артем Беседін. На 45-й хвилині кияни повели в рахунку. Після удару Богдана Леднєва м`яч залетів у ворота "Агробізнеса" - 1:0. У господарів поля у першому таймі не було навіть напівмоментів біля воріт суперника.

Другий тайм нічим не відрізнявся від першої половини гри. Постійні атаки "Динамо" і гра від оборони "Агробізнеса". Далі "Динамо" забило ще два голи. Нарешті, відзначився результативим ударом після помилки воротаря Артем Беседін - 2:0.

На 81-й хвилині після пасу від Віктора Циганкова зробив рахунок розгромним Віталій Буяльський - 3:0. Міг рахунок бути ще більш принизливим, але головний суддя гри спочатку поставив пенальті у ворота господарів, а потім після перегляду ВАР скасував своє рішення.

UPD: Іншим фіналістом Кубка України стала луганська "Зоря", яка в серії післяматчевих пенальті здолала "Олександрію".

Фінал Кубка України пройде 13 травня у Тернополі.

Що передувало: Команда Першої ліги вибила "Шахтар" з Кубка України: 3 березня "Агробізнес" з міста Волочиськ Хмельницької області в додатковий час переміг гірників з рахунком 1:0.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
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