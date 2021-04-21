Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кубок Украины: "Динамо" легко одолевает обидчика "Шахтера"

Среда, 21 апреля 2021, 17:54
Кубок Украины: Динамо легко одолевает обидчика Шахтера

Киевское "Динамо" пробилось в финал Кубка Украины по футболу. В матче полуфинала столичная команда со счетом 3:0 одолела команду "Агробизнес" из города Волочиск Хмельницкой области.

Источник: трансляция матча

Детали: Первый тайм, как в целом и вся игра, прошли с преимуществом "Динамо". В стартовые 20 минут игры два момента для взятия ворот упустил Артем Беседин. На 45-й минуте киевляне повели в счете. После удара Богдана Леднева мяч залетел в ворота "Агробизнеса" - 1:0. У хозяев поля в первом тайме не было даже полумоментов у ворот соперника.

Второй тайм ничем не отличался от первой половины игры. Постоянные атаки "Динамо" и игра от обороны "Агробизнеса". Далее "Динамо" забило еще два гола. Наконец, отличился результативности ударом после ошибки вратаря Артем Беседин - 2:0.

На 81-й минуте после паса от Виктора Цыганкова сделал счет разгромным Виталий Буяльский - 3:0. Мог счет быть еще более уничижительным, но главный судья игры сначала поставил пенальти в ворота хозяев, а затем после просмотра ВАР отменил свое решение.

UPD: Другим финалистом Кубка Украины стала луганская "Заря", которая в серии послематчевых пенальти одолела "Александрию".

Финал Кубка Украины пройдет 13 мая в Тернополе.

Что предшествовало: Команда Первой лиги выбила "Шахтер" из Кубка Украины: 3 марта "Агробизнес" из города Волочиск Хмельницкой области в дополнительное время победил горняков со счетом 1:0.

Николай Аврамчук для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
Все новости...
Реклама: