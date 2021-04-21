Кубок Украины: "Динамо" легко одолевает обидчика "Шахтера"

Киевское "Динамо" пробилось в финал Кубка Украины по футболу. В матче полуфинала столичная команда со счетом 3:0 одолела команду "Агробизнес" из города Волочиск Хмельницкой области.

Источник: трансляция матча

Детали: Первый тайм, как в целом и вся игра, прошли с преимуществом "Динамо". В стартовые 20 минут игры два момента для взятия ворот упустил Артем Беседин. На 45-й минуте киевляне повели в счете. После удара Богдана Леднева мяч залетел в ворота "Агробизнеса" - 1:0. У хозяев поля в первом тайме не было даже полумоментов у ворот соперника.

Второй тайм ничем не отличался от первой половины игры. Постоянные атаки "Динамо" и игра от обороны "Агробизнеса". Далее "Динамо" забило еще два гола. Наконец, отличился результативности ударом после ошибки вратаря Артем Беседин - 2:0.

На 81-й минуте после паса от Виктора Цыганкова сделал счет разгромным Виталий Буяльский - 3:0. Мог счет быть еще более уничижительным, но главный судья игры сначала поставил пенальти в ворота хозяев, а затем после просмотра ВАР отменил свое решение.

В другом полуфинальном матче Кубка Украины встретятся "Александрия" и "Заря".

Финал Кубка Украины пройдет 13 мая в Тернополе.

Что предшествовало: Команда Первой лиги выбила "Шахтер" из Кубка Украины: 3 марта "Агробизнес" из города Волочиск Хмельницкой области в дополнительное время победил горняков со счетом 1:0.