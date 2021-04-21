Процесс обмена удерживаемыми не двигается – Ермак
Среда, 21 апреля 2021, 23:10
Процесс обмена удерживаемыми между Украиной и ОРДЛО не двигается, хотя Киев выразил готовность отдать пять человек.
Источник: Офис президента со ссылкой на руководителя Андрея Ермака
Прямая речь Ермака: "Украина заявила, что мы готовы со своей стороны накануне Пасхи отдать пять человек. Это в основном женщины и больные. К сожалению, пока с другой стороны мы ничего не услышали".
Детали: Соответствующую информацию Ермак передал послам стран "Большой семерки" во время встречи. Руководитель ОП также заявил, что Украина ожидает усиление давления на Россию из-за ее войск возле украинской границы.
Предыстория:
- Спикер Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, советник по информационной политике главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что сейчас на оккупированной части Донбасса боевики удерживают до 300 человек.
- В 2020 году состоялся один обмен: за 20 пленных и заложников российской стороне передали 18 удерживаемых лиц, обвиняемых в различных преступлениях в Украине (четверо из них отказались возвращаться к оккупантам).
- В начале марта СБУ сообщила, что 268 человек считаются незаконно лишенными свободы на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.
Украинская правда