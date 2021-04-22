США продовжать підтримку України летальною зброєю – Держдеп
Четвер, 22 квітня 2021, 02:26
Державний департамент Сполучених Штатів заявив про продовження підтримки України у сфері безпеки й оборони, включно з летальними оборонними системами.
Джерело: Речник Державного департаменту США Нед Прайс, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Ми продовжимо працювати над тим, аби забезпечити підтримку у сфері безпеки, яку Україна потребує для того, щоб захистити себе від російської агресії".
Деталі: Прайс підкреслив, що ця підтримка "охоплює, в тому числі, летальні оборонні системи".
Речник Держдепу також нагадав, що Сполучені Штати виділили на підтримку України у сфері безпеки понад 2 мільярди доларів з початку російської агресії в 2014 році.
Передісторія:
- У Державному департаменті США висловили занепокоєння через інформацію про стягнення Росією військ до українського кордону та запевнили, що підтримують Україну перед залякуваннями Кремля.
- Комітет Сенату США підтримав законопроект із "Безпекового партнерства з Україною", який передбачає збільшення військової підтримки України.