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США продовжать підтримку України летальною зброєю – Держдеп

Четвер, 22 квітня 2021, 02:26
США продовжать підтримку України летальною зброєю – Держдеп

Державний департамент Сполучених Штатів заявив про продовження підтримки України у сфері безпеки й оборони, включно з летальними оборонними системами.

Джерело: Речник Державного департаменту США Нед Прайс, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми продовжимо працювати над тим, аби забезпечити підтримку у сфері безпеки, яку Україна потребує для того, щоб захистити себе від російської агресії".

Деталі: Прайс підкреслив, що ця підтримка "охоплює, в тому числі, летальні оборонні системи".

Речник Держдепу також нагадав, що Сполучені Штати виділили на підтримку України у сфері безпеки понад 2 мільярди доларів з початку російської агресії в 2014 році.

Передісторія:

  • У Державному департаменті США висловили занепокоєння через інформацію про стягнення Росією військ до українського кордону та запевнили, що підтримують Україну перед залякуваннями Кремля.
  • Комітет Сенату США підтримав законопроект із "Безпекового партнерства з Україною", який передбачає збільшення військової підтримки України.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАУкраїна
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