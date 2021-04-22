США продолжат поддержку Украины летальным оружием – Госдеп
Четверг, 22 апреля 2021, 02:26
Государственный департамент Соединенных Штатов заявил о продолжении поддержки Украины в сфере безопасности и обороны, в том числе летальными оборонительными системами.
Источник: Пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Мы продолжим работать над тем, чтобы обеспечить поддержку в сфере безопасности, в которой Украина нуждается для того, чтобы защитить себя от российской агрессии".
Детали: Прайс подчеркнул, что эта поддержка "включает, в том числе, летальные оборонительные системы".
Представитель Госдепа также напомнил, что Соединенные Штаты выделили на поддержку Украины в сфере безопасности более 2 миллиардов долларов с начала российской агрессии в 2014 году.
Предыстория:
- В Государственном департаменте США выразили обеспокоенность в связи с информацией о стягивании Россией войск к украинской границе и заверили, что поддерживают Украину перед запугиваниями Кремля.
- Комитет Сената США поддержал законопроект о "Безопасном партнерстве с Украиной", который предусматривает увеличение военной поддержки Украины.