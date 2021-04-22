США продолжат поддержку Украины летальным оружием – Госдеп

Государственный департамент Соединенных Штатов заявил о продолжении поддержки Украины в сфере безопасности и обороны, в том числе летальными оборонительными системами.

Источник: Пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы продолжим работать над тем, чтобы обеспечить поддержку в сфере безопасности, в которой Украина нуждается для того, чтобы защитить себя от российской агрессии".

Детали: Прайс подчеркнул, что эта поддержка "включает, в том числе, летальные оборонительные системы".

Представитель Госдепа также напомнил, что Соединенные Штаты выделили на поддержку Украины в сфере безопасности более 2 миллиардов долларов с начала российской агрессии в 2014 году.

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