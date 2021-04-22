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Білий дім про випади Путіна: У нас товста шкіра

Четвер, 22 квітня 2021, 11:01

В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена не сприймають особисто агресивні випади президента Росії Володимира Путіна.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу 21 квітня, The White House 

Пряма мова Псакі: "Я не думаю, що ми сприймаємо щось, що сказав президент Путін, особисто; у нас товста шкіра".

Деталі: Так Псакі відреагувала на слова президента Росії, який у посланні Федеральним зборам РФ порівняв західні країни з тигром Шерханом із книги Кіплінга "Мауглі", навколо якого, за словами Володимира Путіна, крутяться "дрібні шакали" і "підвивають, намагаючись задобрити свого суверена".

У відповідь на агресивну риторику Путіна, який попередив країни Заходу про "швидку і жорстку" відповідь Росії на можливу загрозу її інтересам, Псакі сказала, що в Білому домі, прагнуть стабільних і передбачуваних відносин із Росією, а не їх погіршення. 

За її словами, запроваджуючи санкції, США прагнули послати російському керівництву чіткий сигнал про те, що дії Москви не залишаться без наслідків.

Речниця додала, що президент США Джо Байден у телефонній розмови з Володимиром Путіним запропонував обговорити питання, за якими "є можливість спільно працювати", – нерозповсюдження ядерної зброї, продовження договору СНО-3, ядерна угода з Іраном, – і питання, щодо яких США і Росія не згодні.

Псакі додала, що запрошення до участі в саміті президентів залишається в силі, переговори щодо організації такої зустрічі тривають на найвищому рівні.

Передісторя: 

  • 15 квітня президент США Джо Байден запровадив нові санкції проти Росії у відповідь на ймовірні російські кібератаки, втручання Москви в американські вибори й анексію Криму. Під них потрапили понад 30 фізичних осіб і компаній. Санкції також передбачають заборону на операції з російським держборгом на первинному ринку. 
  • США також оголосили про видворення 10 російських дипломатів із країни. 
  • Росія відповіла дзеркальними заходами. 8 чинним і колишнім американським високопосадовцям заборонили в'їзд у Росію. Посол США в Росії Джон Салліван змушений буде поїхати до Вашингтона.
  • Володимир Путін 21 квітня застеріг Захід від переходу "червоних ліній" Росії, які він навіть не визначив.

Українська правда
Теми: СШАРосіяПутінБайденміжнародні відносини


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