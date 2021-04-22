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На Донбасі загинув боєць ООС

Четвер, 22 квітня 2021, 12:48
На Донбасі загинув боєць ООС

Внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі 22 квітня загинув військовий Об'єднаних сил. 

Джерело: Facebook-сторінка ОТУ "Північ"

Дослівно: "22 квітня...внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗСУ отримав осколкове поранення не сумісне з життям".

Деталі: Про дії окупантів повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

Нагадаємо: 

  • За добу 21 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил російські збройні формування 8 разів порушили режим припинення вогню, 3 обстріли зафіксували станом на 7:00 годину ранку 22 квітня.

Українська правда
Теми: ООСДонбас
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