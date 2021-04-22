На Донбасі загинув боєць ООС
Четвер, 22 квітня 2021, 12:48
Внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі 22 квітня загинув військовий Об'єднаних сил.
Джерело: Facebook-сторінка ОТУ "Північ"
Дослівно: "22 квітня...внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗСУ отримав осколкове поранення не сумісне з життям".
Деталі: Про дії окупантів повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.
Нагадаємо:
- За добу 21 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил російські збройні формування 8 разів порушили режим припинення вогню, 3 обстріли зафіксували станом на 7:00 годину ранку 22 квітня.
Українська правда