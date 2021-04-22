На Донбассе погиб боец ООС
Четверг, 22 апреля 2021, 12:48
В результате обстрела боевиков на Донбассе 22 апреля погиб военный Объединенных сил.
Источник: Facebook-страница ОТУ "Пивнич"
Дословно: "22 апреля... в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение несовместимое с жизнью".
Детали: О действиях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.
Напомним:
- За сутки 21 апреля в районе проведения операции Объединенных сил российские вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня, 3 обстрелы зафиксировали по состоянию на 7:00 утра 22 апреля.
Украинская правда