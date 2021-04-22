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На Донбассе погиб боец ООС

Четверг, 22 апреля 2021, 12:48

В результате обстрела боевиков на Донбассе 22 апреля погиб военный Объединенных сил.

Источник: Facebook-страница ОТУ "Пивнич"

Дословно: "22 апреля... в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение несовместимое с жизнью".

Детали: О действиях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс


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