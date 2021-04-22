Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Перспективи обміну полоненими на Великдень не оптимістичні – Денісова

Четвер, 22 квітня 2021, 13:03
Перспективи обміну полоненими на Великдень не оптимістичні – Денісова
Фото з Facebook Денісової

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що наразі сказати щось оптимістичне щодо перспектив обміну з окупантами утримуваними особами не може.

Джерело: Денісова в інтерв’ю "РБК-Україна"

Пряма мова: "На жаль, нічого оптимістичного сказати поки не можу.

У нашої сторони бажання є, воно обговорюється на всіх можливих майданчиках, на зустрічах з міжнародними моніторинговими місіями, комісарами з прав людини, з ОБСЄ… Але на сьогодні… мої діалоги… з так званими "уповноваженими з прав людини" в ОРДЛО закінчуються тим, що ніякого рішення не прийнято в " Мінську". Але в "Мінську" не приймають рішень, тому що РФ блокує це питання на стадії обговорень".

Деталі: За словами Денісової, Україна підготувала всі списки, які має, і передала їх офіційно і в рамках мандату омбудсмена у Москву, Донецьк і Луганськ.

Вона додала, що веде переговори не тільки щодо українців, які переслідуються з політичних мотивів, але і щодо українців, які були засуджені до окупації, до 2014 року, і хочуть відбувати покарання на підконтрольній уряду України території.

Денісова зазначила, що за 2018-19 роки забрали вже 386 таких громадян. З них 265 вже відбули свої терміни і звільнені. Ще залишилося 450 таких осіб, з них 71 – засуджені довічно.

За словами омбудсмена, на цьому тижні ОРДЛО нібито хоче дати Україні "якусь відповідь з цього питання". Денісова заявляє, що важливо передати хоча б не людей, а кримінальні справи, щоб суди змогли розглядати апеляції громадян, які були засуджені до 2014 року, оскаржили свої вироки і були етаповані до початку конфлікту, але так і не можуть захистити себе у суді, бо їхні справи залишилися на окупований території.

Вона додала, що мова йде про 220 кримінальних справ щодо 235 громадян України.

Загалом же, за словами Денісової, станом на 20 квітня Росія за політично вмотивованими звинуваченнями переслідує 133 громадянин України. З них 114 – перебувають в ув'язненні, з яких 15 – в тимчасово окупованому Криму, 99 – безпосередньо в РФ. 66 осіб засуджені на тривалі терміни, решта 48 перебувають під судом і слідством. Більшість з них, 78 осіб, – це громадяни України кримськотатарської національності.

Що стосується ОРДЛО, то там незаконно утримуються 280 громадян України, з них 236 цивільних осіб, в т.ч. 4 волонтери. Також – 40 військовослужбовців (36 із ЗСУ та 4 – з МВС), а також 4 учасники добровольчих батальйонів. І ще 258 осіб значаться зниклими безвісти.  

Передісторія:

  • У 2020 році відбувся один обмін полоненими: за 20 полонених і заручників російській стороні передали 18 утримуваних осіб, яких звинувачували у різних злочинах в Україні (четверо з них відмовилися повертатися до окупантів).

"Українська правда" у Threads

Теми: полоненіполітв'язніРосіяОРДЛО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
полонені
У полоні Росії перебуває понад 25 тисяч цивільних з України – Лубінець
Україна повернула з російського полону ще 45 військових та 2 дітей
Пригожин планував взяти Шойгу та Герасимова в полон – WSJ
Останні новини
21:19
ОновленоУ Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
Усі новини...
Реклама: