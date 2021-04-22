Перспективи обміну полоненими на Великдень не оптимістичні – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що наразі сказати щось оптимістичне щодо перспектив обміну з окупантами утримуваними особами не може.

Джерело: Денісова в інтерв’ю "РБК-Україна"

Пряма мова: "На жаль, нічого оптимістичного сказати поки не можу.

У нашої сторони бажання є, воно обговорюється на всіх можливих майданчиках, на зустрічах з міжнародними моніторинговими місіями, комісарами з прав людини, з ОБСЄ… Але на сьогодні… мої діалоги… з так званими "уповноваженими з прав людини" в ОРДЛО закінчуються тим, що ніякого рішення не прийнято в " Мінську". Але в "Мінську" не приймають рішень, тому що РФ блокує це питання на стадії обговорень".

Деталі: За словами Денісової, Україна підготувала всі списки, які має, і передала їх офіційно і в рамках мандату омбудсмена у Москву, Донецьк і Луганськ.

Вона додала, що веде переговори не тільки щодо українців, які переслідуються з політичних мотивів, але і щодо українців, які були засуджені до окупації, до 2014 року, і хочуть відбувати покарання на підконтрольній уряду України території.

Денісова зазначила, що за 2018-19 роки забрали вже 386 таких громадян. З них 265 вже відбули свої терміни і звільнені. Ще залишилося 450 таких осіб, з них 71 – засуджені довічно.

За словами омбудсмена, на цьому тижні ОРДЛО нібито хоче дати Україні "якусь відповідь з цього питання". Денісова заявляє, що важливо передати хоча б не людей, а кримінальні справи, щоб суди змогли розглядати апеляції громадян, які були засуджені до 2014 року, оскаржили свої вироки і були етаповані до початку конфлікту, але так і не можуть захистити себе у суді, бо їхні справи залишилися на окупований території.

Вона додала, що мова йде про 220 кримінальних справ щодо 235 громадян України.

Загалом же, за словами Денісової, станом на 20 квітня Росія за політично вмотивованими звинуваченнями переслідує 133 громадянин України. З них 114 – перебувають в ув'язненні, з яких 15 – в тимчасово окупованому Криму, 99 – безпосередньо в РФ. 66 осіб засуджені на тривалі терміни, решта 48 перебувають під судом і слідством. Більшість з них, 78 осіб, – це громадяни України кримськотатарської національності.

Що стосується ОРДЛО, то там незаконно утримуються 280 громадян України, з них 236 цивільних осіб, в т.ч. 4 волонтери. Також – 40 військовослужбовців (36 із ЗСУ та 4 – з МВС), а також 4 учасники добровольчих батальйонів. І ще 258 осіб значаться зниклими безвісти.

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