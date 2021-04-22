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Перспективы обмена пленными на Пасху не оптимистичны – Денисова

Четверг, 22 апреля 2021, 13:03
Перспективы обмена пленными на Пасху не оптимистичны – Денисова
Фото с Facebook Денисовой

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что сейчас сказать что-то оптимистичное о перспективах обмена с оккупантами удерживаемыми лицами не может.

Источник: Денисова в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь: "К сожалению, ничего оптимистичного сказать пока не могу.

У нашей стороны желание есть, оно обсуждается на всех возможных площадках, на встречах с международными мониторинговыми миссиями, комиссарами по правам человека, с ОБСЕ... Но сегодня... мои диалоги... с так называемыми "уполномоченными по правам человека" в ОРДЛО заканчиваются тем, что никакого решения не принято в "Минске". Но в "Минске" не принимают решений, так как РФ блокирует этот вопрос на стадии обсуждений".

Детали: По словам Денисовой, Украина подготовила все списки, которые имеет, и передала их официально и в рамках мандата омбудсмена в Москву, Донецк и Луганск.

Она добавила, что ведет переговоры не только относительно украинцев, которые преследуются по политическим мотивам, но и по украинцам, которые были осуждены до оккупации, до 2014 года, и хотят отбывать наказание на подконтрольной правительству Украины территории.

Денисова отметила, что за 2018-19 годы забрали уже 386 таких граждан. Из них 265 уже отбыли свои сроки и освобождены. Еще осталось 450 таких лиц, из них 71 – осуждены пожизненно.

По словам омбудсмена, на этой неделе ОРДЛО якобы хочет дать Украине "какой-то ответ по этому вопросу". Денисова заявляет, что важно передать хотя бы не людей, а уголовные дела, чтобы суды смогли рассматривать апелляции граждан, которые были осуждены до 2014 года, обжаловали свои приговоры и были этапированы в начале конфликта, но так и не могут защитить себя в суде, потому что их дела остались на оккупированной территории.

Она добавила, что речь идет о 220 уголовных делах относительно 235 граждан Украины.

В целом же, по словам Денисовой, по состоянию на 20 апреля Россия по политически мотивированным обвинениям преследует 133 гражданин Украины. Из них 114 – находятся в заключении, из которых 15 – во временно оккупированном Крыму, 99 – непосредственно в РФ. 66 человек осуждены на длительные сроки, остальные 48 находятся под судом и следствием. Большинство из них – 78 человек – это граждане Украины крымскотатарской национальности.

Что касается ОРДЛО, то там незаконно удерживают 280 граждан Украины, из них 236 гражданских лиц, в т.ч. 4 волонтера. Также – 40 военнослужащих (36 из ВСУ и 4 – из МВД), а также 4 участника добровольческих батальонов. И еще 258 человек числятся пропавшими без вести.

Предыстория:

  • В 2020 году состоялся один обмен: за 20 пленных и заложников российской стороне передали 18 удерживаемых лиц, обвиняемых в различных преступлениях в Украине (четверо из них отказались возвращаться к оккупантам).

Темы: пленныеполитзаключенныеРосcияОРДЛО
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