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Російському МЗС ввижається, що Зеленський "оголосив загальну мобілізацію"

Четвер, 22 квітня 2021, 17:23
Російському МЗС ввижається, що Зеленський оголосив загальну мобілізацію

МЗС Росії, яка стягнула до кордону України сотні тисяч солдатів, звинуватило офіційний Київ у "агресивних мілітаристських планах".

Джерело: офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу 22 квітня в ефірі російського ТБ

Деталі: Коментуючи події в Україні, якій традиційно багато було приділено уваги в брифінгу МЗС РФ, Захарова згадала заяву депутатів Верховної Ради від пропрезидентської партії "Слуга народу" із закликом розірвати дипломатичний відносини з РФ, провести призов резервістів і розмістити в Україні війська країн НАТО .

За її словами, президент України Володимир Зеленський на цю пропозицію "негайно відгукнувся і оголосив загальну мобілізацію".

Для себе МЗС РФ, у кращих традиціях радянської пропаганди, пояснює це тим, що Зеленський рятує рейтинг (свій та партії СН), що "неухильно знижується на тлі падіння рівня життя, стрімкої деіндустріалізації і депопуляції України".

Захарова назвала це сюрреалізмом, а також вдалася до алюзії на голлівудський фільм "Wag the Dog" (в російському прокаті мав назву "Плутовство"), зазначивши, що прийом, мовляв, давно відомий.

Пряма мова: "Щоб відвернути увагу населення України від погіршення ситуації в соціально-економічній сфері та дедалі більшої політичної турбулентності, а також виправдати абсолютно агресивні мілітаристські плани, Київ веде активну кампанію з дезінформації. Основа її все та ж - створення образу ворога в особі Росії" .

Чому це важливо: Російська Федерація, керована президентом Володимиром Путіним, восьмий рік здійснює гібридну військову агресію проти України: незаконно окупувавши Кримський півострів і підтримуючи незаконні збройні формування на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. При цьому країна-агресор не визнає незаконність своїх дій.

Нагадаємо: 21 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє призивати на військову службу резервістів без мобілізації в особливий період. 

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяпропагандаЗеленськийвійна
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