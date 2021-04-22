Российскому МИДу чудится, что Зеленский "объявил всеобщую мобилизацию"

МИД России, которая стянула к границам Украины сотни тысяч солдат, обвинил официальный Киев в "агрессивных милитаристских планах".

Источник: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 22 апреля в эфире российского ТВ

Детали: Комментируя события в Украине, которой традиционно много было уделено внимания в брифинге МИД РФ, Захарова упомянула заявление ряда депутатов Верховной Рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" с призывом разорвать дипломатический отношения с РФ, провести призыв резервистов и разместить в Украине войска стран НАТО.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский на это предложение "незамедлительно откликнулся и объявил всеобщую мобилизацию".

Для себя МИД РФ, в лучших традициях советской пропаганды, объясняет это тем, что Зеленский спасает "неуклонно снижающийся рейтинг (свой и партии СН)" на фоне "падения уровня жизни, стремительной деиндустриализации и депопуляции Украины".

Захарова назвала это сюрреализмом, а также прибегла к аллюзии на голливудский фильм "Wag the Dog" (в российском прокате имел название "Плутовство"), отметив, что прием, мол, давно известен.

Прямая речь: "Чтобы отвлечь внимание населения Украины от ухудшающейся ситуации в социально-экономической сфере и нарастающей политической турбулентности, а также оправдать абсолютно агрессивные милитаристские планы, Киев ведёт активную кампанию по дезинформации. Основа её всё та же — создание образа врага в лице России".

Почему это важно: Российская Федерация, ведомая президентом Владимиром Путиным, восьмой год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины: незаконно оккупировав Крымский полуостров, и поддерживая незаконные вооруженные формирования на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. При этом страна-агрессор не признает незаконности своих действий.

Напомним: 21 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет призывать на военную службу резервистов без мобилизации в особый период.

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.