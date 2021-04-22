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У МЗС відреагували на заяви Росії про "українську загальну мобілізацію"

Четвер, 22 квітня 2021, 20:26
У МЗС відреагували на заяви Росії про українську загальну мобілізацію

Міністерство закордонних справ назвало дезінформацією заяви Росії щодо нібито проголошення "загальної мобілізації" в Україні.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Ніколенка: "Єдиною державою у світі, яка звинувачує Україну в "агресивних мілітаристських планах", є Російська Федерація.

На тлі ескалації Росією безпекової ситуації наша держава отримала безпрецедентну міжнародну підтримку. Іноземні партнери особливо відзначають мудру і виважену позицію керівництва України. З самого початку українська сторона чітко заявила, що не піддаватиметься на російські провокації, і залишатиметься відданою політико-дипломатичному врегулюванню збройного конфлікту з Росією.

Висловлювання представників МЗС РФ про оголошення "загальної мобілізації" в Україні – черговий приклад дезінформації. Підписаний 21 квітня президентом Володимиром Зеленським закон покликаний вдосконалити процедуру призову резервістів в особливий період. Ключовий елемент - мова йде про заходи реагування на випадок настання критичних загроз національній безпеці".

Що було раніше: МЗС Росії звинуватило офіційний Київ у "агресивних мілітаристських планах".

21 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє призивати на військову службу резервістів без мобілізації в особливий період. 

Українська правда

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Теми: МЗСРосія
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