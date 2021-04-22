В МИД отреагировали на заявления России о "всеобщей мобилизации" в Украине

Министерство иностранных дел назвало дезинформацией заявления России о якобы провозглашении "всеобщей мобилизации" в Украине.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Николенко: "Единственным государством в мире, которая обвиняет Украину в "агрессивных милитаристских планах", является Российская Федерация.

На фоне эскалации Россией ситуации безопасности наше государство получило беспрецедентную международную поддержку. Иностранные партнеры особо отмечают мудрую и взвешенную позицию руководства Украины. С самого начала украинская сторона четко заявила, что не будет поддаваться на российские провокации, и остается преданной политико-дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта с Россией.

Высказывания представителей МИД РФ об объявлении "всеобщей мобилизации" в Украине - очередной пример дезинформации. Подписанный 21 апреля президентом Владимиром Зеленским закон призван усовершенствовать процедуру призыва резервистов в особый период. Ключевой элемент - речь идет о мерах реагирования на случай наступления критических угроз национальной безопасности".

Напомним: МИД России обвинил официальный Киев в "агрессивных милитаристских планах".

21 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет призывать на военную службу резервистов без мобилизации в особый период.