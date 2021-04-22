Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В МИД отреагировали на заявления России о "всеобщей мобилизации" в Украине

Четверг, 22 апреля 2021, 20:26

Министерство иностранных дел назвало дезинформацией заявления России о якобы провозглашении "всеобщей мобилизации" в Украине.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Николенко: "Единственным государством в мире, которая обвиняет Украину в "агрессивных милитаристских планах", является Российская Федерация.

На фоне эскалации Россией ситуации безопасности наше государство получило беспрецедентную международную поддержку. Иностранные партнеры особо отмечают мудрую и взвешенную позицию руководства Украины. С самого начала украинская сторона четко заявила, что не будет поддаваться на российские провокации, и остается преданной политико-дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта с Россией.

Высказывания представителей МИД РФ об объявлении "всеобщей мобилизации" в Украине - очередной пример дезинформации. Подписанный 21 апреля президентом Владимиром Зеленским закон призван усовершенствовать процедуру призыва резервистов в особый период. Ключевой элемент - речь идет о мерах реагирования на случай наступления критических угроз национальной безопасности".

Напомним: МИД России обвинил официальный Киев в "агрессивных милитаристских планах".

21 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет призывать на военную службу резервистов без мобилизации в особый период.

Украинская правда
Темы: МИДРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

В МИД отреагировали на заявления России о "всеобщей мобилизации" в Украине

Словакия присоединилась к высылке дипломатов РФ из-за организации взрыва в Чехии

Лукашенко посоветовал Зеленскому научиться себя вести "конкретно дипломатично"

Путин ответил на предложение Зеленского: В Москве в любое время

Фото, видеоКарикатурой на Путина "украсили" посольство: РФ направила Украине ноту протеста

Проспекту Бандеры в Киеве быть - решение апелляционного суда

Все новости...
МИД
Суд Амстердама возобновил слушания по делу "скифского золота"
Посол Грузии, которого отозвали из-за заявления Саакашвили, вернулся в Украину
Кулеба отреагировал на заявление Путина о "красных линиях"
Последние новости
20:54
У НАТО відреагували на заяву Росії почати відведення військ від України
20:41
Власти планируют увеличить налог за продажу более двух квартир в год
20:26
В МИД отреагировали на заявления России о "всеобщей мобилизации" в Украине
20:08
Суд Амстердама до конца августа планирует объявить решение по делу "скифского золота"
19:49
Официальный курс: гривня ослабла к евро
19:33
Гладковский будет судиться с НАБУ из-за "преследования семьи"
19:15
Словакия присоединилась к высылке дипломатов РФ из-за организации взрыва в Чехии
18:57
Лукашенко посоветовал Зеленскому научиться себя вести "конкретно дипломатично"
18:42
Промпроизводство в марте впервые с начала года возросло - Госстат
18:40
Путин ответил на предложение Зеленского: В Москве в любое время
Все новости...