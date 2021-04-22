Суд дозволив обшуки у Тупицького – ЗМІ

Печерський суд Києва ухвалив 13 постанов щодо обшуків у квартирі, будинку, транспортних засобах та на місці роботи колишнього голови КС Олександра Тупицького.

Джерело: DT.UA

Деталі: Видання посилається на джерела у Конституційному та Печерському судах.

За інформацією DT.UA, Тупицький та його оточення знають про майбутні обшуки, оскільки всіляко намагались завадити ухваленню відповідних постанов.

Зазначається, що обшуки будуть проводити у рамках справи, в якій також фігурує Віктор Татьков, який з 2010 до 2014 року керував Вищим господарським судом України.

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