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Суд дозволив обшуки у Тупицького – ЗМІ

Четвер, 22 квітня 2021, 21:27

Печерський суд Києва ухвалив 13 постанов щодо обшуків у квартирі, будинку, транспортних засобах та місця роботи колишнього голови КС Олександра Тупицького. 

Джерело: DT.UA

Деталі: Видання посилається на джерела у Конституційному та Печерському судах. 

За інформацією DT.UA, Тупицький та його оточення знають про майбутні обшуки, оскільки всіляко намагались завадити ухваленню відповідних постанов. 

Зазначається, що обшуки будуть проводити у рамках справи, в якій також фігурує Віктор Татьков, який з 2010 до 2014 року керував Вищим господарським судом України. 

Передісторія: 

  • 19 січня в ДБР заявили, що повідомили про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому, хоча він імітував її невручення і відвідував робоче місце. Його підозрюють у завідомо неправдивих показаннях, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту, підкупу свідка з метою відмови від дачі показань.
  • За даними "Схем", Тупицький як районний суддя Донецька у період 2006–2010 років за допомогою впливу та знайомств у суддівському корпусі брав участь у подіях, які призвели до заволодіння майном заводу в місті Зугрес та, ймовірно, отримав свою частку у цьому підприємстві.
  • У слідства є запис розмови, де Тупицький переконує бізнесмена не давати свідчення щодо причетності його до заволодіння майном у справі, в якій фігурує Віктор Татьков, ексголова Вищого господарського суду. 

Теми: КСТупицькийсуд


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