Суд дозволив обшуки у Тупицького – ЗМІ
Четвер, 22 квітня 2021, 21:27
Печерський суд Києва ухвалив 13 постанов щодо обшуків у квартирі, будинку, транспортних засобах та на місці роботи колишнього голови КС Олександра Тупицького.
Джерело: DT.UA
Деталі: Видання посилається на джерела у Конституційному та Печерському судах.
За інформацією DT.UA, Тупицький та його оточення знають про майбутні обшуки, оскільки всіляко намагались завадити ухваленню відповідних постанов.
Зазначається, що обшуки будуть проводити у рамках справи, в якій також фігурує Віктор Татьков, який з 2010 до 2014 року керував Вищим господарським судом України.
Передісторія:
- 19 січня в ДБР заявили, що повідомили про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому, хоча він імітував її невручення і відвідував робоче місце. Його підозрюють у завідомо неправдивих показаннях, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту, підкупу свідка з метою відмови від дачі показань.
- За даними "Схем", Тупицький як районний суддя Донецька у період 2006–2010 років за допомогою впливу та знайомств у суддівському корпусі брав участь у подіях, які призвели до заволодіння майном заводу в місті Зугрес та, ймовірно, отримав свою частку у цьому підприємстві.
- У слідства є запис розмови, де Тупицький переконує бізнесмена не давати свідчення щодо причетності його до заволодіння майном у справі, в якій фігурує Віктор Татьков, ексголова Вищого господарського суду.