Суд разрешил обыски в Тупицкого – СМИ

Печерский суд Киева принял 13 постановлений касательно обысков в квартире, доме, транспортных средствах и на месте работы бывшего председателя КС Александра Тупицкого.

Источник: DT.UA

Детали: Издание ссылается на источники в Конституционном и Печерском судах.

По информации DT.UA, Тупицкий и его окружение знают о предстоящих обысках, поскольку всячески пытались помешать принятию соответствующих постановлений.

Отмечается, что обыски будут проводить в рамках дела, в котором также фигурирует Виктор Татьков, который с 2010 до 2014 года руководил Высшим хозяйственным судом Украины.

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