Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд разрешил обыски в Тупицкого – СМИ

Четверг, 22 апреля 2021, 21:27
Суд разрешил обыски в Тупицкого – СМИ

Печерский суд Киева принял 13 постановлений касательно обысков в квартире, доме, транспортных средствах и на месте работы бывшего председателя КС Александра Тупицкого.

Источник: DT.UA

Детали: Издание ссылается на источники в Конституционном и Печерском судах.

По информации DT.UA, Тупицкий и его окружение знают о предстоящих обысках, поскольку всячески пытались помешать принятию соответствующих постановлений.

Отмечается, что обыски будут проводить в рамках дела, в котором также фигурирует Виктор Татьков, который с 2010 до 2014 года руководил Высшим хозяйственным судом Украины.

Предыстория:

  • 19 января в ГБР заявили, что сообщили о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому, хотя он имитировал ее невручение и посещал рабочее место. Его подозревают в заведомо ложных показаниях, соединенных с искусственным созданием доказательств защиты, подкупе свидетеля с целью отказа от дачи показаний.
  • По данным "Схем", Тупицкий как районный судья Донецка в период 2006-2010 годов с помощью воздействия и знакомств в судейском корпусе участвовал в событиях, которые привели к завладению имуществом завода в городе Зугрэс и, вероятно, получил свою долю в этом предприятии.
  • У следствия есть запись разговора, где Тупицкий убеждает бизнесмена не давать показания о причастности его к завладению имуществом по делу, в котором фигурирует Виктор Татьков, экс-глава Высшего хозяйственного суда.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КСТупицкийсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
КС
"Венецианка" оценила законопроект о реформе отбора судей КСУ
Оксюморон конфликта интересов в Конституционном Суде
КС начал рассматривать дело о толковании статьи о едином гражданстве
Последние новости
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
Все новости...
Реклама: