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Суд разрешил обыски в Тупицкого – СМИ

Четверг, 22 апреля 2021, 21:27

Печерский суд Киева принял 13 постановлений касательно обысков в квартире, доме, транспортных средствах и на месте работы бывшего председателя КС Александра Тупицкого.

Источник: DT.UA

Детали: Издание ссылается на источники в Конституционном и Печерском судах.

По информации DT.UA, Тупицкий и его окружение знают о предстоящих обысках, поскольку всячески пытались помешать принятию соответствующих постановлений.

Отмечается, что обыски будут проводить в рамках дела, в котором также фигурирует Виктор Татьков, который с 2010 до 2014 года руководил Высшим хозяйственным судом Украины.

Предыстория:

  • 19 января в ГБР заявили, что сообщили о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому, хотя он имитировал ее невручение и посещал рабочее место. Его подозревают в заведомо ложных показаниях, соединенных с искусственным созданием доказательств защиты, подкупе свидетеля с целью отказа от дачи показаний.
  • По данным "Схем", Тупицкий как районный судья Донецка в период 2006-2010 годов с помощью воздействия и знакомств в судейском корпусе участвовал в событиях, которые привели к завладению имуществом завода в городе Зугрэс и, вероятно, получил свою долю в этом предприятии.
  • У следствия есть запись разговора, где Тупицкий убеждает бизнесмена не давать показания о причастности его к завладению имуществом по делу, в котором фигурирует Виктор Татьков, экс-глава Высшего хозяйственного суда.

Темы: КСТупицкийсуд


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