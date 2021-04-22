Суд разрешил обыски в Тупицкого – СМИ
Четверг, 22 апреля 2021, 21:27
Печерский суд Киева принял 13 постановлений касательно обысков в квартире, доме, транспортных средствах и на месте работы бывшего председателя КС Александра Тупицкого.
Источник: DT.UA
Детали: Издание ссылается на источники в Конституционном и Печерском судах.
По информации DT.UA, Тупицкий и его окружение знают о предстоящих обысках, поскольку всячески пытались помешать принятию соответствующих постановлений.
Отмечается, что обыски будут проводить в рамках дела, в котором также фигурирует Виктор Татьков, который с 2010 до 2014 года руководил Высшим хозяйственным судом Украины.
Предыстория:
- 19 января в ГБР заявили, что сообщили о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому, хотя он имитировал ее невручение и посещал рабочее место. Его подозревают в заведомо ложных показаниях, соединенных с искусственным созданием доказательств защиты, подкупе свидетеля с целью отказа от дачи показаний.
- По данным "Схем", Тупицкий как районный судья Донецка в период 2006-2010 годов с помощью воздействия и знакомств в судейском корпусе участвовал в событиях, которые привели к завладению имуществом завода в городе Зугрэс и, вероятно, получил свою долю в этом предприятии.
- У следствия есть запись разговора, где Тупицкий убеждает бизнесмена не давать показания о причастности его к завладению имуществом по делу, в котором фигурирует Виктор Татьков, экс-глава Высшего хозяйственного суда.