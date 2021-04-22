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"Реал" і "Барселона" бідкаються на тиск і залякування УЄФА, але з Суперліги не виходять

Четвер, 22 квітня 2021, 22:39
Реал і Барселона бідкаються на тиск і залякування УЄФА, але з Суперліги не виходять

Президент мадридського "Реала" і нещодавно створеної Суперліги Флорентіно Перес та каталонська "Барселона" скаржаться, що УЄФА на них тисне, але визнавати факт "смерті" Суперліги не збираються.

Джерело: goal.com, заява "Барселони"

Пряма мова Переса: "УЄФА влаштувала шоу, яким я був повністю здивований. Ніби ми скинули ядерну бомбу. Що ми зробили неправильно? Можливо, ми подали це погано, але чому вони не дали нам про це говорити?"."Я ніколи не бачив такої агресії з боку президента УЄФА та вітчизняних ліг. Це здавалося організованим. Образи, погрози, як ми вбили футбол. Ми намагалися врятувати футбол!".

Деталі: Незважаючи на невдачу в Суперлізі, Перес вважає, що з часом буде ще одна пропозиція та черговий план змінити "застарілий" формат європейського футболу. 

Президент "Реалу" додав, що відкритий для всіх, хто запропонує якийсь інший формат, аніж Суперліга.

Затятого суперника підтримала "Барселона". Там заявили, що наразі існує потреба у структурних змінах в європейському футболі, тому вони й підтримали ідею створення Суперліги.

Дослівно: "Рішення було прийнято з переконанням, що було б історичною помилкою відмовити можливості бути частиною цього проєкту у якості одного з членів-засновників".

"У будь-якому випадку, "Барселона", як клуб, який завжди був і завжди буде належати кожному з його членів, прямо залишає за собою право подати таке важливе рішення на остаточне схвалення своїх компетентних соціальних органів після ретельної та необхідної перевірки пропозиції".

Втім, враховуючи реакцію громадськості, яку згаданий проєкт породив, "Барселона" заявила, що необхідно провести "більш глибокий аналіз причин, що спричинили цю реакцію".

У зв'язку з цим каталонський клуб вважає, що було б неправильно, щоб необхідний процес роздумів та дебатів встановлювався за критеріями "невиправданого тиску та залякування".

За день до цього третій з клубів, що лишилися в Суперлізі, італійський "Ювентус" також видав заяву. У ній стверджується, що хоча клуб впевнений у надійності спортивних, комерційних та юридичних основ проєкту, однак вважає, що в даний час існують обмежені шанси на його реалізацію у задуманому форматі.

Передісторія: У ніч із 18 на 19 квітня було оголошено про створення Суперліги, до якої увійшли 12 топ-клубів Європи, загалом у турнірі передбачалася участь 20 найкращих клубів Європи. 

  • Участь у турнірі підтвердили: "Реал", "Барселона", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Мілан", "Арсенал", "Челсі", "Атлетіко", "Інтер" і "Тоттенхем".
  • Футбольна спільнота у своїй більшості виступила проти цього проекту, засудили турнір також усі європейські федерації разом з ФІФА та УЄФА.
  • 20 квітня 6 англійських клубів оголосили про вихід із Суперліги: "Манчестер Сіті", "Челсі", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ліверпуль", "Тоттенхем".

Згодом ще 3 клуби відмовились від участі в Суперлізі, що, дало підставу деяким оглядачам відзначити, що Суперліга померла, щойно народившись.

Євген Будерацький, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футболспорт
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